교장실서… 고3이 교사에 ‘흉기 공격’

충남 계룡의 한 고등학교에서 학생이 교사를 흉기로 공격하는 사건이 발생했다. 범행 장소가 교장실로 확인된 데다 과거 사제간 갈등 정황까지 드러나면서 학교 안전과 교권 문제에 대한 우려가 커지고 있다.

사진=뉴시스

13일 논산경찰서 등에 따르면 이날 오전 8시44분 계룡시 한 고교 교장실에서 고등학교 3학년생 A군이 30대 남성 교사 B씨를 흉기로 찔렀다. B씨는 목과 등 부위를 다쳐 병원으로 옮겨졌으며 다행히 생명에는 지장이 없는 것으로 파악됐다. 경찰은 신고를 받고 출동해 현장에서 A군을 긴급체포하고 정확한 범행 동기와 경위를 조사하고 있다.



조사 결과 A군은 사건 당일 교장실을 찾아 면담을 요청했고 교장이 자리를 비운 사이 미리 준비한 흉기로 범행을 저지른 것으로 파악됐다. 범행은 등교 직후 교내에서 이뤄졌다. A군과 B씨는 과거 중학교 시절부터 사제 관계였던 것으로 알려졌다. 당시 B씨는 학생부장을 맡아 A군을 지도하는 과정에서 갈등이 있었던 것으로 전해졌다. 이후 B씨가 지난달 해당 고등학교로 전근 오면서 두 사람이 다시 만나게 됐고 이 과정에서 갈등이 이어졌을 가능성에 무게가 실리고 있다.



교육부는 이날 입장문을 내고 “학교에서 학생이 교사를 상대로 한 흉기 상해 사건이 발생한 데 대해 매우 안타깝게 생각한다”고 밝혔다. 교육부는 피해 교사 치료와 학교 구성원의 안정을 위한 지원에 힘쓸 방침이다. 교원단체는 실효성 있는 교사 안전 대책을 즉각 마련하라고 촉구했다. 한국교원단체총연합회는 “지난주 경기도 중학생 여교사 폭행 사건에 이어 교사를 상대로 한 폭력범죄 행위가 또다시 발생한 것에 참담하다”고 밝혔다.

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