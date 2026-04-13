김영록 “특별시에 청년국 신설…청년정책 실행 체계 전면 개편” [6·3의 선택]

김영록 더불어민주당 전남·광주통합특별시장 예비후보는 13일 “전남광주특별시에 ‘청년국’을 신설해 청년정책의 실행 체계를 근본적으로 바꾸겠다”고 밝혔다.
김 예비후보는 이날 “전남·광주 27개 시군구에 흩어진 청년기본조례와 정책을 통합해 효율성을 높이고, 실행 중심의 체계로 전환하겠다”며 이같이 말했다.
그는 청년정책을 총괄하는 ‘청년재단’ 설립 구상도 함께 제시했다. 청년재단을 통해 정책 기획부터 실행, 지원 연계, 평가까지 일원화된 플랫폼을 구축하고, 기존 지역 청년센터와의 협력을 강화해 현장과 행정 간 괴리를 줄이겠다는 방침이다.
또 권역별 청년정책위원회를 구성해 청년이 정책 제안과 결정 과정에 직접 참여하도록 하고, 실행 가능한 과제는 즉각 추진하는 시스템을 마련하겠다고 강조했다.
이와 함께 지역 대표 청년들과의 타운홀 미팅을 상시 개최하고, 청년활동가 및 스타트업 종사자들과의 정례적 소통을 통해 정책 체감도를 높이겠다는 계획도 밝혔다.
김 예비후보는 “청년은 정책의 대상이 아니라 주체”라며 “말이 아닌 실행으로 청년의 삶을 바꾸고, 청년이 머물고 도전하며 성장하는 전남광주특별시를 만들겠다”고 말했다.
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