“프레시백을 왜 캠핑에?” 반출 논란…백지영 측 “무지로 잘못된 모습 보였다”

가수 백지영 측이 캠핑을 떠나는 과정에서 쿠팡 프레시백을 개인 용도로 사용한 데 대해 13일 사과했다.

가수 백지영 측이 캠핑을 떠나는 과정에서 쿠팡 프레시백(빨간 동그라미)을 개인 용도로 사용한 데 대해 13일 사과했다. 최초 유튜브 채널에 올라왔을 당시 포함된 이 장면은 이후 편집됐다. 유튜브 채널 ‘Baek Z Young’ 영상 캡처

백지영과 백지영 유튜브 채널 ‘Baek Z Young’ 제작진은 이날 공식 유튜브 채널에 올린 글에서 “최근 업로드 된 영상 중 쿠팡 프레시백을 외부로 반출해 사용한 장면으로 시청자분들께 심려를 끼쳐드린 점 고개 숙여 사과드린다”고 밝혔다.

이어 “무지로 인해 잘못된 모습을 보여드렸다”며 “지적해주신 불편함에 깊이 공감하며, 해당 장면은 즉시 삭제·재편집을 완료했다”고 전했다. 그러면서 “앞으로 콘텐츠 제작 시 더욱 세심하게 살피고 보내주시는 애정에 보답할 수 있도록 각별히 주의하겠다”고 약속했다.

가수 백지영 측이 캠핑을 떠나는 과정에서 쿠팡 프레시백을 개인 용도로 사용한 데 대해 13일 사과했다. 유튜브 채널 ‘Baek Z Young’ 댓글 캡처

앞서 지난 12일 백지영의 유튜브 채널에는 남편 정석원과 함께 캠핑을 떠나는 그의 모습을 담은 20여분 분량의 영상이 올라왔다.

그런데 이 과정에서 정석원이 쿠팡의 신선 채소와 고기 등을 배송할 때 쓰는 보냉 가방인 프레시백을 든 모습이 영상에 담겨 논란이 일었다. 물건을 받은 후에는 배송지 출입문 앞 등에 프레시백을 내놓아 쿠팡 배송기사가 회수하도록 해야 하며, 가방은 이후에도 다른 물건 배송 시에 쓰인다.

누리꾼 사이에서는 “프레시백을 왜 캠핑에 가져가느냐”, “무지의 문제가 아니라 생각을 안 하는 것 같다” 등 비판이 쏟아졌다.

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