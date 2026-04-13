“수도권 전기 위해 지방 희생?” 신계룡-북천안 송전선로 백지화 촉구 주민 궐기대회

대전·충남지역 도심을 관통하는 신계룡-북천안 송전선로 건립을 반대하는 충청권 주민이 대전서 궐기대회를 열고 백지화를 촉구했다.

충청권 주민과 입지선정위원회 위원 100여명은 13일 입지선정위원회 회의가 열린 대전 유성구 대전컨벤션센터 앞에서 “정부는 사회적 협의기구를 구성해 송전선로 정책을 원점에서 재검토해야 한다”고 요구했다.

이들은 “주민 동의 없는 송전선로 노선 심의를 즉각 중단하고 입지선정위원회 구성과 운영 전반을 재검증해야 한다”며 “주민 동의 없이 노선 심의를 강행하는 것은 입지선정위원회 제도의 취지를 정면으로 거스르는 것”이라고 규탄했다.

이어 “입지선정위원회 구성 자체도 주민 동의 절차 없이 행정에서 추천한 인사들로 꾸려졌는데 주민이 반대하는 송전선로를 주민대표가 심의하는 것이 과연 정당한 일이냐”며 따져물었다.

이들은 “수도권에서 전기를 사용하기 위해 지방에 송전선로와 발전시설 부담을 떠넘기는 구조는 균형발전이 아니라 지방을 희생시키는 것”이라며 “주민을 배제한 결정 구조와 지방에 희생을 강요하는 에너지 정책은 용납할 수 없다”고 목소리를 높였다.

대전과 충남지역 도심을 관통해 지어지는 신계룡-북천안 송전선로 건립을 반대하는 주민들이 13일 대전DCC 앞에서 집회를 열고 백지화를 촉구하고 있다. 연합뉴스

이날 입지선정위원회 회의는 오후 2시부터 개회할 예정이었으나 과반수 위원이 보이콧하며 회의에 참석하지 않아 무산됐다.

한전은 경기 용인에 지어지는 반도체산업단지 전력 수급을 위해 전북에서 대전 유성·서구∼충남 계룡시와 천안시를 잇는 345kV 고압 송전선로 건설 사업을 추진 중이다. 2031년 12월 준공이 목표이다.

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