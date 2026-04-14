햄 나트륨 빼주는 '20% 마법'…부대찌개에 콩나물 넣는 '황금 타이밍' [FOOD+]

매콤하면서 달달한 맛으로 직장인들 사이에서 ‘꽉 찬 한끼’로 사랑받는 부대찌개. 김치와 햄 등 기본 재료 외에 다양한 부재료를 활용한 ‘맛의 변주’가 가능해 매일 먹어도 질리지 않는 점심 인기 메뉴다. 일부 식당에선 국물 맛을 위해 콩나물을 넣기도 하는데, 과할 경우 맛의 정체성을 흐릴 수 있어 호불호가 갈리기도 한다. 전문가들은 부대찌개와 부재료의 ‘황금 비율’을 지켜야 맛과 영양을 지킬 수 있다고 입을 모은다.

부대찌개를 끓일 때 콩나물을 과하게 넣을 경우 비린 맛이 나거나 부대찌개 핵심인 감칠맛이 희석될 수 있다. 클립아트코리아 제공



13일 업계에 따르면 최근 자신만의 조합을 즐기는 ‘커스터마이징(취향 소비)’ 트렌드가 식품업계로 확산하면서 기존 음식 맛에 변화를 주는 ‘토핑(추가 재료)’도 다양해지는 추세다.

부대찌개는 기존에 햄과 소시지, 김치, 치즈 등 기본 재료 중심으로 구성됐던 것에서 콩나물, 두부, 라면, 채소류 등 다양한 재료를 추가할 수 있는 형태로 확장되고 있다. 일부 식당에서는 토핑 옵션을 세분화하거나 추가 재료를 별도 메뉴로 구성하는 사례도 늘고 있다.

특히 인기가 높은 건 콩나물이다. 특유의 아삭한 식감과 시원한 맛이 국물의 느끼함을 잡아주고 해장 효능까지 더해져 찾는 이들이 많다. 그런데 콩나물을 과하게 넣을 경우 비린 맛이 나거나 부대찌개 핵심인 감칠맛이 희석될 수 있다.

전문가들은 “콩나물을 ‘보조 재료’로 활용하면서 적정 비율과 조리 타이밍을 지키는 것이 핵심”이라고 강조한다.

부대찌개에 콩나물, 두부, 라면, 채소류 등 다양한 재료를 추가할 수 있는 형태로 확장되고 있다. 클립아트코리아 제공

일반적으로 부대찌개 속 콩나물의 ‘황금비율’은 전체 재료 대비 약 10~20% 수준이다. 2인분 기준으로는 한 줌 정도(약 80~120g)가 적당하며, 이 범위를 지키면 부대찌개의 본래 풍미를 해치지 않으면서도 맛의 균형을 개선할 수 있다.

조리 순서도 중요하다. 콩나물은 부대찌개가 끓는 중간 단계에 넣는 것이 좋다. 이렇게 하면 콩나물이 과도하게 익어 물러지는 것을 방지할 수 있다. 또 짧은 시간 동안만 열을 가해도 국물에 시원한 맛이 자연스럽게 배어들어 부대찌개의 풍미를 해치지 않으면서도 한층 깔끔한 맛을 더할 수 있다.

영양적으로도 이롭다. 부대찌개는 햄, 소시지, 치즈 등 가공식품이 주재료로 사용돼 지방 함량이 높고 나트륨이 많은 편이다. 여기에 콩나물이 추가되면 부족한 식이섬유와 비타민을 보충할 수 있다. 또 콩나물 속 칼륨 성분은 체내 나트륨 배출을 도와 영양 균형을 보완하는 데 도움이 된다.

전문가들은 “콩나물은 부대찌개의 맛을 해치지 않으면서 영양적 균형을 보완할 수 있는 재료”라며 “적정량을 활용하면 맛과 건강 두 가지 측면 모두에서 긍정적인 효과를 기대할 수 있다”고 설명했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지