서울 48% “집값 안정·공급확대 시급”… 인천 36% “경제 활성화” [6·3 지방선거 민심지도]

서울시민 10명 중 5명은 집값 부담 완화와 주택공급 확대 등 부동산 문제를 가장 시급한 현안으로 생각하는 것으로 나타났다. 인천시민과 경기도민은 3명 중 1명꼴로 경제 활성화 문제를 우선 해결해야 할 현안으로 꼽았다. 6·3 지방선거의 전국 최대 표밭인 수도권에서 과반이 부동산과 경제 활성화 문제를 최우선 현안으로 지목한 만큼 여야 모두 이에 맞춘 공약 개발에 공을 들일 것이란 관측이 나온다.

13일 오후 대구 동구 경북지방우정청에서 열린 '우리 동네 투표 참여 홍보차량' 발대식에서 관계자들이 투표 참여를 알리고 있다. 이날 행사는 대구시선관위와 경북지방우정청이 오는 6월 3일 치러지는 제9회 전국동시지방선거의 투표 참여 분위기 조성을 위해 마련됐으며 우체국 소포 차량 100여대의 외관과 우체국 내 소포 포장용 테이프 등에 투표 참여를 알리는 홍보물을 게재한다. 연합뉴스

세계일보가 한국갤럽에 의뢰해 지난 10∼11일 서울 지역 만 18세 이상 유권자 803명을 대상으로 서울시가 가장 우선적으로 해결해야 할 현안을 묻자, 응답자의 31%가 ‘집값 안정과 전월세 부담 완화’를 꼽았다. ‘일자리 창출과 지역경제 활성화’는 25%로 2위를 차지했고, ‘재개발·재건축 등 주택공급 확대’가 3위에 올랐다. ‘저출생 대응과 돌봄·보육 지원 확대’(12%), ‘범죄 예방과 생활안전 강화’(7%), ‘교통 혼잡 해소와 대중교통 개선’(6%) 등의 순으로 그 뒤를 이었다.

1위를 차지한 집값·세부담 완화와 3위 주택공급 확대를 합치면, 서울시민의 절반 이상이 부동산 문제를 최대 현안으로 꼽은 셈이다. 연령별로 보면 20대부터 40대까지 주거 부담 문제를 가장 시급한 현안으로 지적했다. 18∼29세 응답자의 33%, 30대 35%, 40대 34%가 ‘집값 안정과 전월세 부담 완화’를 택했다. ‘재개발·재건축 등 주택공급 확대’를 꼽은 응답자는 20대에서는 10%에 그쳤지만, 30대와 50대는 각 21%, 40대는 22%로 비중이 커졌다.

인천과 경기에서는 경제 활성화에 대한 여론이 높았다. 세계일보가 한국갤럽에 의뢰해 지난 7∼8일 인천 808명, 8∼9일 경기 800명을 대상으로 같은 질문을 했더니 ‘일자리 창출과 지역경제 활성화’를 꼽은 응답이 각각 36%, 32%로 가장 큰 비중을 차지했다.

인천은 대체로 연령이 높아질수록 경제 활성화를 선택하는 비율이 늘어났다. 인천 응답자 중 10∼29세와 30대는 각각 25%가 ‘일자리 창출과 지역경제 활성화’를 우선 해결 현안으로 꼽았는데 40대에서는 31%, 50대 39%, 60대 51%로 점차 확대됐다. 인천이 수도권에서 가장 제조업 비중이 높은 만큼 고령층으로 갈수록 경기 변동 상황에 민감하게 반응한 결과가 반영된 것으로 보인다.

경기에서는 거의 모든 연령층에서 ‘일자리 창출과 지역경제 활성화’ 응답 비율이 높았다. 18∼29세와 40대는 각각 34%, 50대와 60대는 각각 36%가 경제 활성화를 우선 현안으로 꼽았다. 30대는 유일하게 경제 활성화(20%)보다 높은 비율로 주거안정(24%)을 꼽았다.

서울에서는 교통 문제가 후순위로 밀렸던 것과 대조적으로 인천·경기 지역에서는 수도권 광역급행철도(GTX)를 비롯한 교통망 확충에 대한 수요가 높았다. 인천에서는 응답자의 23%가 ‘도시철도망 확대 등 교통 인프라 확충’을 선택해 전체 항목 중 2위에 올랐고, 경기에서는 13%가 ‘GTX 등 광역 교통망 확충’을 골라 4위를 차지했다.

그밖에 인천에서는 ‘수도권 매립지 문제 해결’과 ‘영종·청라 등 지역 개발사업 추진’을 우선 현안으로 꼽은 응답자가 각각 7%였고, 경기에서는 ‘용인 반도체 클러스터 등 미래산업 육성’을 선택한 비율이 9%로 조사됐다. 자세한 사항은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참조.

조사 어떻게 했나 세계일보는 6·3 지방선거를 50여일 앞두고 한국갤럽에 의뢰해 전국 10곳(서울·경기·인천·강원·대전·충북·충남·부산·대구·경남) 총 8039명을 대상으로 광역단체장 후보 지지도와 선거 투표 의향, 지역별 우선 해결 현안 등을 물었다. 이번 조사는 이동통신 3사 제공 무선전화 가상번호를 무작위로 추출해 전화조사원 인터뷰(CATI) 방식으로 진행했고, 지난달 행정안전부 주민등록 인구 기준으로 성별·연령별·지역별 가중치를 부여했다. 지역별 조사 기간, 조사 대상, 응답률, 표본오차는 서울의 경우 지난 10∼11일 서울 거주 만 18세 이상 803명을 대상으로 조사했다. 응답률은 11.9%, 표본오차는 95%신뢰 수준에 ±3.5%포인트다. 경기는 지난 9∼10일 경기 거주 만 18세 이상 800명에게 조사를 진행했다. 응답률은 11.8% 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.5%포인트다. 인천은 지난 7∼8일 인천 거주 만 18세 이상 808명을 대상으로 했다. 응답률은 12.7% , 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.4%포인트다. 강원은 지난 7∼8일 강원 거주 만 18세 이상 803명으로 조사를 실시했다. 응답률은 17.3% 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.5%포인트다. 대전은 지난 8∼9일 대전 거주 만 18세 이상 803명 대상으로 조사했고, 응답률 14.3% 표본오차 95% 신뢰수준에 ±3.5%포인트다. 충북은 지난 10∼11일 충북 거주 만 18세 이상 802명을 대상으로 했고, 응답률 14.4% 표본오차 95% 신뢰수준에 ±3.5%포인트다. 충남은 지난 8∼9일 충남 거주 만 18세 이상 804명이 조사 대상이다. 응답률은 14.2% 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.5%포인트다. 대구는 지난 10∼11일 대구 거주 만 18세 이상 805명에게 조사를 진행했다. 응답률은 13.9%, 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.5%포인트다. 부산은 지난 9∼10일 부산 거주 만 18세 이상 805명 대상으로 했고, 응답률은 12.8% 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.5%포인트다. 경남은 지난 7∼8일 경남 거주 만 19세 이상 806명을 대상으로 조사를 진행했다. 응답률은 15.4%, 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.5%포인트다. 전체 응답자 구성은 남성 3983명(50%), 여성 4056명(50%)이다. 연령별로는 만 18~29세 1141명(14%), 30대 1139명(14%), 40대 1344명(17%), 50대 1563명(19%), 60대 1507명(19%), 70세 이상 1345명(17%)이다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지(www.nesdc.go.kr) 참조.

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