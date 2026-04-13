김건희 “尹, 계엄 미리 말 안 해” 첫 법정 진술

윤석열 전 대통령의 부인 김건희(사진)씨가 12·3 비상계엄 사전 인지 의혹을 법정에서 부인했다. 김씨가 해당 의혹에 대해 공개적으로 입장을 밝힌 건 처음이다.

김씨는 13일 서울중앙지법 형사33부(재판장 이진관) 심리로 열린 박성재 전 법무부 장관의 내란 중요임무 종사 등 혐의 공판에 증인으로 출석해 ‘윤 전 대통령이 비상계엄에 대해 말한 적 있느냐’는 재판부 질문에 “없었다”고 답했다. 선포 전후 관련 언급이 없었냐는 물음에도 김씨는 “전혀 없었다”고 했다.

김씨는 ‘법무부 장관이나 검찰 인사에 관여했다’는 의혹에 대해서도 “관여한 적 없다”고 선을 그었다. 특히 2024년 5월 이뤄진 검찰 인사와 관련해 박 전 장관으로부터 보고받거나 내용을 전달받은 사실도 없다고 강조했다.

김씨는 본인에 대한 수사 무마 등 혐의에 대해선 진술을 거부했다.

내란 특별검사팀(특검 조은석)은 “사건 관련해 박 전 장관에게 조언을 구하거나 상의한 사실이 있느냐”, “메시지를 전송해 서울중앙지검과 대검찰청에 영향력을 행사하려 하지 않았냐”고 물었으나 김씨는 답하지 않았다.

김씨는 14일 열리는 윤 전 대통령의 정치자금법 위반 혐의 재판에도 증인으로 출석할 예정이다. 윤 전 대통령이 재구속된 지 9개월 만에 부부가 한 법정에서 재회하는 것이다.

박 전 장관은 12·3 비상계엄 선포 후 법무부 실국장 회의를 소집하는 등 내란에 순차적으로 가담한 혐의를 받고 있다. 지난해 5월 김씨로부터 명품가방 수수 등 의혹에 대한 검찰 전담수사팀 구성 문의를 받고 실무자에게 확인과 보고를 지시한 혐의도 있다.

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