2명 중 1명 “여당에 힘 실어줘야”… 서울 ‘집값’·경기 ‘일자리’ 최대현안 [6·3 지방선거 민심지도]

50일 앞으로 다가온 6·3 지방선거에서 수도권에 거주하는 국민 절반 이상은 국정 안정 차원에서 여당에 힘을 실어줘야 한다고 생각하는 것으로 나타났다. 수도권 주민들이 가장 시급하게 생각하는 현안은 부동산과 지역경제 활성화 문제였다. 선거 구도상 여당에 유리한 흐름인 것은 분명하지만, 서울 아파트값(한국부동산원 기준)이 62주 연속 상승세를 이어가고 있고 중동사태 장기화로 경제 불황에 대한 우려도 커진 만큼 전국 선거의 바로미터인 수도권 민심의 향후 행보에도 관심이 쏠린다.

서울 송파구 롯데월드 타워에서 바라본 아파트 단지. 뉴스1

세계일보가 한국갤럽에 의뢰해 지난 7∼11일 서울·인천·경기 지역 만 18세 이상 유권자 2411명을 대상으로 가장 우선적으로 해결해야 할 현안을 묻자 서울에서는 집값 등 부동산 문제, 인천과 경기에서는 일자리 등 경제 문제를 꼽은 응답자가 가장 많았다.



서울시민의 31%는 우선 해결 현안으로 ‘집값 안정과 전월세 부담 완화’를 골랐고, ‘일자리 창출과 지역경제 활성화’(25%)와 ‘재개발·재건축 등 주택공급 확대’(17%)가 그 뒤를 이었다. 인천과 경기에서는 ‘일자리 창출과 지역경제 활성화’를 꼽은 응답이 각각 36%, 32%로 가장 큰 비중을 차지했다. ‘주거 안정과 생활여건 개선’을 꼽은 응답도 인천에서는 22%, 경기에서는 18%로 비중이 높은 편이었다.



수도권 유권자들은 광역단체장 선거에서 공약 부분과 지역 문제 해결에 대한 기대감을 우선순위에 놓고 있는 것으로 나타났다. 서울시민은 시장 선거 투표 때 가장 중요하게 고려하는 사항으로 ‘공약 내용 및 실현 가능성’(22%)을 꼽았고, 인천시민은 ‘지역 문제 해결 및 시정 성과 기대감(23%)을 선택했다. 경기도민은 두 사항이 각각 21%로 동률을 이뤘다.

이번 지방선거에서는 수도권 모든 지역에서 ‘국정 지원론’에 무게를 싣는 분위기다. 서울시민의 52%는 국정 지원을 위해 여당에 힘을 실어줘야 한다는 주장에 동의했고, 정권 견제를 위해 야당에 힘을 실어줘야 한다는 답변은 35%로 집계됐다. 인천과 경기에서도 여당에 힘을 실어야 한다는 주장이 각각 52%, 55%로 과반을 차지했다.



서울에서는 오세훈, 인천에서는 유정복 현 시장이 각각 5선과 3선에 도전하는 가운데 두 현역 단체장에 대한 직무 수행 평가는 다소 엇갈렸다. 오 시장에 대해서는 부정 평가가 53%로, 긍정 평가(41%)를 앞섰고 유 시장의 경우에는 긍정 평가가 56%로 부정 평가(32%)보다 많았다.



여야는 수도권 선거의 중요성을 감안해 공천 작업에도 속도를 내고 있다. 더불어민주당은 서울·인천·경기에 각각 경선을 거쳐 정원오, 박찬대, 추미애 후보를 확정한 상태다. 국민의힘은 인천에서 일찌감치 현역인 유 시장을 후보로 선정했고, 현역 오 시장과 박수민 의원, 윤희숙 전 의원이 경합 중인 서울시장 후보는 18일 발표할 예정이다. 인물난을 겪고 있는 경기도지사 후보는 아직 경선 일정도 확정하지 못했다.

조사 어떻게 했나 세계일보는 6·3 지방선거를 50여일 앞두고 한국갤럽에 의뢰해 전국 10곳(서울·경기·인천·강원·대전·충북·충남·부산·대구·경남) 총 8039명을 대상으로 광역단체장 후보 지지도와 선거 투표 의향, 지역별 우선 해결 현안 등을 물었다. 이번 조사는 이동통신 3사 제공 무선전화 가상번호를 무작위로 추출해 전화조사원 인터뷰(CATI) 방식으로 진행했고, 지난달 행정안전부 주민등록 인구 기준으로 성별·연령별·지역별 가중치를 부여했다. 지역별 조사 기간, 조사 대상, 응답률, 표본오차는 서울의 경우 지난 10∼11일 서울 거주 만 18세 이상 803명을 대상으로 조사했다. 응답률은 11.9%, 표본오차는 95%신뢰 수준에 ±3.5%포인트다. 경기는 지난 9∼10일 경기 거주 만 18세 이상 800명에게 조사를 진행했다. 응답률은 11.8% 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.5%포인트다. 인천은 지난 7∼8일 인천 거주 만 18세 이상 808명을 대상으로 했다. 응답률은 12.7% , 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.4%포인트다. 강원은 지난 7∼8일 강원 거주 만 18세 이상 803명으로 조사를 실시했다. 응답률은 17.3% 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.5%포인트다. 대전은 지난 8∼9일 대전 거주 만 18세 이상 803명 대상으로 조사했고, 응답률 14.3% 표본오차 95% 신뢰수준에 ±3.5%포인트다. 충북은 지난 10∼11일 충북 거주 만 18세 이상 802명을 대상으로 했고, 응답률 14.4% 표본오차 95% 신뢰수준에 ±3.5%포인트다. 충남은 지난 8∼9일 충남 거주 만 18세 이상 804명이 조사 대상이다. 응답률은 14.2% 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.5%포인트다. 대구는 지난 10∼11일 대구 거주 만 18세 이상 805명에게 조사를 진행했다. 응답률은 13.9%, 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.5%포인트다. 부산은 지난 9∼10일 부산 거주 만 18세 이상 805명 대상으로 했고, 응답률은 12.8% 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.5%포인트다. 경남은 지난 7∼8일 경남 거주 만 19세 이상 806명을 대상으로 조사를 진행했다. 응답률은 15.4%, 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.5%포인트다. 전체 응답자 구성은 남성 3983명(50%), 여성 4056명(50%)이다. 연령별로는 만 18~29세 1141명(14%), 30대 1139명(14%), 40대 1344명(17%), 50대 1563명(19%), 60대 1507명(19%), 70세 이상 1345명(17%)이다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지(www.nesdc.go.kr) 참조.

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