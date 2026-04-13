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韓·폴란드 “방산·공급망 안정화 협력”

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박지원 기자 g1@segye.com

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李대통령·투스크 총리 정상회담
포괄적 전략 동반자 관계 격상
“중동위기 경제·안보 소통 강화”

이재명 대통령은 13일 국빈 방한한 도날트 투스크 폴란드 총리와 정상회담을 열고 양국 간 관계를 ‘포괄적 전략 동반자 관계’로 격상하기로 했다. 두 정상은 양국 간 방산 협력을 더욱 심화하고 첨단기술·에너지 등 미래산업 분야로 협력 범위를 넓혀가기로 뜻을 모았다.

 

이재명 대통령과 도날트 투스크 폴란드 총리가 13일 청와대에서 열린 공식 방한 환영 오찬에서 건배하고 있다. 청와대통신사진기자단
이재명 대통령과 도날트 투스크 폴란드 총리가 13일 청와대에서 열린 공식 방한 환영 오찬에서 건배하고 있다. 청와대통신사진기자단

이 대통령은 이날 청와대에서 투스크 총리와 한·폴란드 정상회담을 가진 뒤 공동언론발표를 통해 “오늘 저와 투스크 총리는 양국이 그간 쌓아온 두터운 신뢰를 기반으로 양국 관계를 포괄적 전략 동반자 관계로 격상하기로 했다”며 “오늘 양국이 채택한 공동성명에는 정치·경제·문화·인적교류 등 여러 분야의 협력을 더욱 강화하고 첨단산업 및 과학기술·우주·에너지·인프라 분야 등 포괄적이고 미래지향적 분야로 협력의 지평을 넓혀가겠다는 양국의 확고하고 분명한 의지가 담겨 있다”고 말했다.

 

투스크 총리도 “양국 관계의 핵심 동력은 여전히 방위산업 협력”이라며 “우리는 이 협력을 앞으로도 계속 이어가고 기술이전·폴란드 현지화·생산 기지의 폴란드 이전으로 더욱 박차를 가하고자 한다”고 말했다.

 

이 대통령은 정상회담에서 “지정학적 위기가 지속되는 상황 속에서도 2022년 442억달러 규모에 달하는 총괄 계약을 체결할 정도로 우리 양국의 방산 협력은 더욱 두텁게 발전하고 있다”며 “K-2 전차, K-9 자주포, FA-50 경공격기 그리고 천무까지 대한민국의 기술과 자부심이 담긴 무기들이 폴란드의 영토와 국민을 지켜내고 있다”고 강조했다. 양 정상은 이날 회담을 통해 중동 전쟁의 여파로 고조되고 있는 경제·에너지 위기 등에 대처하기 위한 협력 강화에도 합의했다. 이 대통령은 “포괄적 전략 동반자로서 글로벌 경제·안보의 불확실성이 높아지는 가운데 양국 간 긴밀한 소통을 강화하기로 했다”며 “양국 모두 글로벌 공급망의 안정화가 중요하다는 점에 공감했고, 이를 위해 필요한 협력을 이어 나가기로 뜻을 모았다”고 밝혔다.


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