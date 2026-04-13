韓·폴란드 “방산·공급망 안정화 협력”

이재명 대통령은 13일 국빈 방한한 도날트 투스크 폴란드 총리와 정상회담을 열고 양국 간 관계를 ‘포괄적 전략 동반자 관계’로 격상하기로 했다. 두 정상은 양국 간 방산 협력을 더욱 심화하고 첨단기술·에너지 등 미래산업 분야로 협력 범위를 넓혀가기로 뜻을 모았다.

이재명 대통령과 도날트 투스크 폴란드 총리가 13일 청와대에서 열린 공식 방한 환영 오찬에서 건배하고 있다. 청와대통신사진기자단

이 대통령은 이날 청와대에서 투스크 총리와 한·폴란드 정상회담을 가진 뒤 공동언론발표를 통해 “오늘 저와 투스크 총리는 양국이 그간 쌓아온 두터운 신뢰를 기반으로 양국 관계를 포괄적 전략 동반자 관계로 격상하기로 했다”며 “오늘 양국이 채택한 공동성명에는 정치·경제·문화·인적교류 등 여러 분야의 협력을 더욱 강화하고 첨단산업 및 과학기술·우주·에너지·인프라 분야 등 포괄적이고 미래지향적 분야로 협력의 지평을 넓혀가겠다는 양국의 확고하고 분명한 의지가 담겨 있다”고 말했다.

투스크 총리도 “양국 관계의 핵심 동력은 여전히 방위산업 협력”이라며 “우리는 이 협력을 앞으로도 계속 이어가고 기술이전·폴란드 현지화·생산 기지의 폴란드 이전으로 더욱 박차를 가하고자 한다”고 말했다.

이 대통령은 정상회담에서 “지정학적 위기가 지속되는 상황 속에서도 2022년 442억달러 규모에 달하는 총괄 계약을 체결할 정도로 우리 양국의 방산 협력은 더욱 두텁게 발전하고 있다”며 “K-2 전차, K-9 자주포, FA-50 경공격기 그리고 천무까지 대한민국의 기술과 자부심이 담긴 무기들이 폴란드의 영토와 국민을 지켜내고 있다”고 강조했다. 양 정상은 이날 회담을 통해 중동 전쟁의 여파로 고조되고 있는 경제·에너지 위기 등에 대처하기 위한 협력 강화에도 합의했다. 이 대통령은 “포괄적 전략 동반자로서 글로벌 경제·안보의 불확실성이 높아지는 가운데 양국 간 긴밀한 소통을 강화하기로 했다”며 “양국 모두 글로벌 공급망의 안정화가 중요하다는 점에 공감했고, 이를 위해 필요한 협력을 이어 나가기로 뜻을 모았다”고 밝혔다.

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