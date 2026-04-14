韓, 이스라엘 유엔 결의안은 기권 …靑 “당사자 입장 균형 고려” 해명

청와대는 정부가 이스라엘의 가자지구 내 인권 문제와 관련한 유엔 인권이사회 결의안에 기권표를 던진 데 대해 “해당 결의안이 관련 당사자들의 입장을 보다 균형적으로 다룰 필요가 있다는 측면에서 기권했다”고 13일 밝혔다. 청와대는 최근 이재명 대통령이 이스라엘을 향한 비판 메시지를 낸 것은 보편적 인권의 중요성을 강조하기 위한 것으로, 특정 결의안에 대한 입장 표명을 한 것은 아니라는 입장을 내놓았다.

조국혁신당 조국 대표(왼쪽)와 한동훈 전 국민의힘 대표. 연합뉴스

청와대 관계자는 이날 대(對)이스라엘 ‘인권 침해’ 유엔 결의안 기권과 관련해 “정부는 보편적 인권 관련 기본 입장, 해당 결의안의 상세 문안, 유사 입장국의 입장 등 제반 요소를 종합적으로 고려했다”고 밝혔다. 앞서 유엔 인권이사회는 지난달 동예루살렘을 포함한 팔레스타인 점령지 내 인권 상황에 관한 결의안을 채택했다.

최근 이 대통령은 엑스(X)를 통해 “어떠한 상황에서도 국제인도법은 준수돼야 한다”며 보편적 인권의 중요성을 재차 강조하고 있는데, 정부의 유엔 인권이사회 결의안 기권이 이러한 메시지와는 배치되는 것 아니냐는 의문이 제기되자 청와대가 추가 배경 설명에 나선 것이다.

이재명 대통령. 연합뉴스

청와대 관계자는 “대통령의 메시지는 보편적 인권과 국제인도법의 중요성을 강조한 것으로, 특정 결의안이나 개별 정책에 대한 입장을 표명한 것이 아니다”며 “정부는 모든 당사자의 인권이 보호되고 분쟁이 평화적으로 해결될 수 있도록 국제사회와 지속 협력해나갈 것”이라고 전했다.

이 대통령의 이스라엘 비판을 두고 국민의힘이 “외교 참사”라고 주장하자 더불어민주당 지도부와 범여권에선 일제히 이 대통령 엄호에 나섰다.

민주당 정청래 대표는 이날 당 회의에서 “이 대통령의 세계 평화와 인류 보편의 가치인 인간의 존엄성에 대한 입장에 대해 강력하게 지지한다”고 했다. 조국혁신당 조국 대표는 이 대통령의 이스라엘 비판을 두고선 “국제인권법 차원에서 타당할 뿐 아니라 냉정한 국제정치 속 국익 차원에서도 의미 있다”고 평가했다.

반면 한동훈 전 국민의힘 대표는 전날 이 대통령을 향해 “냉정한 국제정세 속에서 지켜내야 할 국익 앞에서 권력자가 객기 부리면 국민이 고통받는다. 국내정치용 객기 멈추라”고 직격탄을 날렸다. 그는 “(이 대통령은) 중국 양안 문제에서는 ‘여기도 셰셰(중국어로 ‘감사하다’는 뜻), 저기도 셰셰 하면 된다고 했다. 그때는 다른 나라의 주권, 인권 관심 없다가 이번에 갑자기 생긴 것이냐”고 했다.

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