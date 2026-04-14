[이코노 브리핑] 신한銀, ‘올리브영 SOL통장’ 선착순 판매 외

신한銀, ‘올리브영 SOL통장’ 선착순 판매

신한은행이 올리브영 이용 실적에 따라 200만원 한도까지 최고 연 4.5% 금리를 주는 ‘올리브영 SOL통장’을 출시했다. 입출금이 자유로운 예금으로 비대면 전용 상품이다. 13일부터 올리브영 앱 내 기획전 페이지를 통해 가입할 수 있다. 총 20만좌 한도로 선착순 판매한다. 신한은행은 통장 신규 고객 전원에게 올리브영 모바일상품권 1만원을 제공한다. 또 올리브영에서 월 5000원 이상 이용하면 1년간 매월 올리브영 모바일상품권 5000원을 준다.

코인원 일부 영업정지·과태료 52억원

금융위원회는 13일 가상자산사업자 코인원에 대해 지난 4∼5월 종합검사를 실시한 결과 영업일부정지 3개월 처분과 함께 52억원의 과태료 부과를 결정했다고 밝혔다. 아울러 금융위는 코인원 대표이사에 대해서는 문책경고의 신분제재를 결정했다. 검사 결과 코인원은 신고의무를 이행하지 않은 가상자산사업자와 거래하고 고객확인의무, 거래제한의무 등 약 9만건의 특정금융정보법 위반을 한 것으로 드러났다.

농협, 영농철 일손 지원 전국 동시 발대식

농협중앙회는 13일 경남 합천 새남부농협 농산물산지유통센터에서 ‘범농협 영농 지원 전국 동시 발대식’을 열고 본격적인 영농철 일손 지원에 나섰다고 밝혔다. 이날 행사에는 강호동 농협중앙회장을 비롯해 박완수 경남도지사, 장재혁 합천군 부군수, 정봉훈 합천군의회 의장, 기업·대학생 등 약 600명이 참석했다.

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