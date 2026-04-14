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뜨거웠던 ‘롯쇼페’ 1000만명 몰렸다

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김건호 기자 scoop3126@segye.com

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총 주문액은 1500억원 기록
오픈런 이벤트 60만명 참여

롯데홈쇼핑은 상반기 최대 행사인 ‘롯쇼페’(롯데홈쇼핑 페스타)가 방문객 1000만명과 주문액 1500억원을 기록하는 등 고객 유입과 실적 성장을 이끌었다고 13일 밝혔다.

 

이 기간 매일 오전 6시 적립금을 무작위로 제공하는 ‘오픈런 이벤트’에는 60만명이 참여했다.

 

롯데홈쇼핑은 지난 1일부터 12일간 진행한 상반기 최대 행사 &#39;롯쇼페&#39; 방문객이 1000만명을 돌파했다고 13일 밝혔다. 롯데홈쇼핑 제공
롯데홈쇼핑은 지난 1일부터 12일간 진행한 상반기 최대 행사 '롯쇼페' 방문객이 1000만명을 돌파했다고 13일 밝혔다. 롯데홈쇼핑 제공

롯데홈쇼핑은 행사 기간 ‘최유라쇼’와 ‘요즘쇼핑 유리네’ 등 셀럽 프로그램에서 신상품을 성공적으로 선보였다. ‘엘쇼’와 ‘영스타일’ 등 패션 프로그램에서도 봄 신상품은 시간당 평균 2만세트가 팔렸다. ‘조르쥬레쉬’, ‘LBL’ 등 단독 패션 브랜드에선 매진 사례가 이어졌다.

 

롯데홈쇼핑은 향후 오프라인 행사를 통해 롯쇼페의 열기를 이어간다는 계획이다. 롯데홈쇼핑은 24~25일 서울 북촌 한옥 호텔 ‘노스텔지어블루재’에서 고객 초청 행사 ‘유유자적 희희낙락’을 개최한다.

 

김준상 롯데홈쇼핑 마케팅부문장은 “고물가 속에 고객이 즉시 체감할 수 있는 혜택과 차별화 콘텐츠를 결합해 성과를 냈다”며 “셀럽이 참여하는 고객 초청 행사를 선보여 오프라인에서도 결실을 맺겠다”고 말했다.


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