전경원 “조직 신설 대신 리빌딩”…수성문화재단, ‘경제 성장 엔진’으로 재편 [6∙3의 선택]

전경원 국민의힘 대구 수성구청장 예비후보가 현 수성문화재단을 문화예술과 지역 경제 성장을 동시에 견인하는 ‘수성형 복합재단’으로 재편하겠다는 청사진을 내놨다. 새로운 기관을 신설하는 대신 기존 조직을 리빌딩해 행정 효율성을 높이고 실행 속도를 앞당기겠다는 것이 핵심이다.

전경원 국민의힘 대구 수성구청장 예비후보. 전 예비후보 제공

전 예비후보는 13일 보도자료를 통해 이 같은 구상을 발표하며 “공공기관 신설에 따르는 예산 낭비와 조직 비대화 논란을원천 차단하겠다”고 밝혔다.

전 예비후보가 내건 공약의 골자는 ‘기관 통합을 통한 시너지 극대화’다. 그는 현재 수성구의 문화와 지역 성장 전략이 이원화돼 역량이 분산되고 있다는 점을 한계로 지적했다.

전 예비후보는 “신규 기관 설립은 막대한 예산과 시간이 소요될 뿐 아니라 행정의 비효율을 초래할 수 있다”며 “이미 탄탄한 기반을 갖춘 수성문화재단을 업그레이드해 지역 성장의 핵심 엔진으로 활용하는 것이 훨씬 현실적이고 효과적인 해법”이라고 강조했다. 철저한 실용주의적 관점에서 행정 개편에 접근하겠다는 의지로 풀이된다.

그의 구상에 따르면, 리빌딩된 재단은 기존 축제∙예술∙관광 기능에 △지역 기업 투자 연계∙펀드 조성 협력 △청년 창업 지원 △알파시티 기업 스케일업 등 경제 성장 지원 업무를 통합 수행하게 된다. 문화적 자산이 단순히 소비되는 것에 그치지 않고, 지역 경제의 실질적인 부가가치 창출로 이어지게 하겠다는 계산이다.

이를 위해 전 예비후보는 민간 벤처투자 및 경영 전문가들이 참여하는 ‘민간 중심 운영 체계’를 도입해 전문성을 확보하겠다는 계획도 제시했다.

전 예비후보는 “문화는 사람을 모으고, 성장 기능은 그 흐름을 기회로 잇는 구조가 되어야 한다”며 “수성문화재단을 수성의 미래 산업과 청년, 상권을 하나로 잇는 핵심 플랫폼이자 지역 발전의 ‘허브(Hub)’로 격상시키겠다”고 말했다.

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