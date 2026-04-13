한컴 “고객 경험 확장” 말하더니…가방까지 만들었다

한글과컴퓨터가 패션 브랜드 ‘헌터(HUNTER)’와 협력해 단독 기획 백팩 ‘한컴×헌터 플랩 투 포켓 팩(HANCOM×HUNTER FLAP TWO POCKET PACK)’을 출시한다고 13일 밝혔다.

한글과컴퓨터가 패션 브랜드 ‘헌터(HUNTER)’와 협력해 단독 기획 백팩 ‘한컴×헌터 플랩 투 포켓 팩(HANCOM×HUNTER FLAP TWO POCKET PACK)’을 출시한다고 13일 밝혔다. 한글과컴퓨터 제공

한컴은 업무와 여가를 오가는 현대인의 라이프스타일에 맞춰 가방을 제작했다. 넓은 수납 공간과 플랩(덮개) 형태의 헤드, 전면 투 포켓 구조를 적용했다.

가방 뒷면의 트롤리 슬리브(캐리어 고정용 끈)에는 한컴어시스턴트의 시그니처 컬러인 보랏빛을 반영했다. 헌터의 시그니처 디자인에 한컴의 정체성을 담은 단독 기획 상품이다. 오는 20일 정식 출시되는 이 상품의 소비자가는 14만9000원이다.

한컴은 오피스 소프트웨어 구매 고객을 위한 결합 구성도 선보인다. 한컴오피스 2024 가정 및 학생용, 한글 포 맥(한글 for Mac) 가정 및 학생용 등 주요 한컴오피스 제품 결제 시 해당 백팩을 특별가에 제공한다. 정식 출시에 앞서 사전 구매 이벤트도 진행하며, 자세한 내용은 한컴 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다.

한컴 관계자는 “소프트웨어 브랜드가 고객의 생활양식과 만나는 지점을 넓혀가는 시도로 앞으로도 다양한 프리미엄 브랜드와의 협력을 통해 한컴만의 고객 경험을 확장해 나갈 것”이라고 말했다.

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