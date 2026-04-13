[14일의 날씨] 봄 ‘순삭’…여름 ‘성큼’

유럽 출장이나 여행에서 불편한 것 중의 하나가 화장실이다. 지하철 등 공공시설에서 화장실 찾기가 어렵다 보니 ‘화장실과의 전쟁’을 치를 때가 많다. 독일, 프랑스, 이탈리아 등 유럽에서 공중화장실은 현지인이 아니면 찾기 힘들 정도로 적다. 어렵게 0.5~2유로(약 700~3000원)를 내고 들어간 화장실도 더럽고 낡아 인상을 찌푸리기 일쑤다. 유럽의 화장