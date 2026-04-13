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[시사일본어학원의 초단기 일본어 회화] 봤을 때도 좀 세 보이는데
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시사일본어학원
입력 :
2026-04-13 19:03
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2026-04-13 19:3:13
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[시사일본어학원의 초단기 일본어 회화] 봤을 때도 좀 세 보이는데
세계일보
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오피니언
[설왕설래] 유료 화장실 논쟁
유럽 출장이나 여행에서 불편한 것 중의 하나가 화장실이다. 지하철 등 공공시설에서 화장실 찾기가 어렵다 보니 ‘화장실과의 전쟁’을 치를 때가 많다. 독일, 프랑스, 이탈리아 등 유럽에서 공중화장실은 현지인이 아니면 찾기 힘들 정도로 적다. 어렵게 0.5~2유로(약 700~3000원)를 내고 들어간 화장실도 더럽고 낡아 인상을 찌푸리기 일쑤다. 유럽의 화장
[특파원리포트] 한·일 인적 교류 1400만 시대
“서울은 도쿄와 달리 30분 거리 곳곳에 산이 있어요. 그리고 산 밑에는 반드시 맛집이 엄청 많죠. 등산 한 번 하고 내려와서 부침개나 산채비빔밥 같은 음식을 드셔 보는 건 어떨까요.” 11일 오전 일본 도쿄 롯폰기힐스 아레나. 한국관광공사가 주최한 ‘오늘 갈까? 한국! 여행 페스티벌’ 첫날 무대에 오른 가수 성시경은 한국 관광 방식으로 청계산 산행을 제
[이삼식칼럼] 수치와 가치 사이, 흔들리는 인구정책
출산율은 정책 목표로 자주 등장한다. 1960~1980년대, 정부는 경제개발 5개년 계획과 함께 출산 억제 목표를 설정했다. 1970년대에는 합계출산율을 3명 수준으로 낮추고, 이후 2명대 초반까지 안정시키려 했다. 당시 인구정책의 방향은 분명했다. 목표가 있었고, 정책은 그에 맞춰 움직였다. 1997년 인구증가억제정책이 폐지되면서 정책은 ‘억제’에서 ‘
[심호섭의전쟁이야기] 미국 vs 이란의 47년 장기전
1980년 9월22일, 이라크가 이란을 공격하며 이란·이라크전쟁이 시작됐다. 전쟁의 원인은 복잡했지만 가장 직접적인 계기는 1979년 이란혁명이었다. 이란에서 수천년 이어진 왕정과 수십년 지속된 친미체제가 단숨에 무너지고 신정국가가 등장했다는 사실은 전 세계를 충격에 빠뜨렸다. 특히 미국대사관 인질 사건과 국교 단절로 이어진 미국·이란관계의 파탄은 이후 4
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