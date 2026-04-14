[재미로 보는 오늘의 운세] 4월 14일 (화요일) 66년생, 금전 문제·시비 동반… 손해 가능성 있다

96년생: 넘어져도 다시 일어서는 의지력이 필요하다. 84년생: 도움이 필요한 곳 외면하지 말 것. 72년생: 갈등의 소지가 나타난다. 60년생: 상가나 건물매매는 동남방으로 추진하세요. 48년생: 일이나 매매가 늦어진다. 36년생: 사전 준비 작업이 부족하다.

97년생: 길이 아니면 쳐다보지도 마라. 85년생: 금전 융통에 어려운 운이다. 73년생: 좋은 인간관계를 이루자. 61년생: 토지 땅 대지매매는 서북으로 진출하여 추진하시요. 49년생: 과거사는 과감히 정리하자. 37년생: 여유 있는 마음을 갖자.

98년생: 비판은 조심스럽게 하라. 86년생: 할 일 다 하고 좋은 소리 못 들음. 74년생: 다양한 인간관계를 구축하라. 62년생: 금전문제는 동남방에 동료 지인을 만나보세요. 50년생: 힘에 부치는 일은 시작하지 말자. 38년생: 이득은 적고 소비가 많다.

99년생: 남의 일에 괜히 참견하지 마라. 87년생: 먼 여행과 등산을 조심하자. 75년생: 못생긴 나무가 산을 지킨다. 63년생: 금전문제는 동북방을 진출하면 해결책이 나타난다. 51년생: 자신의 생각을 타인과 동조하자. 39년생: 조금만 벗어나면 답이 보이다.

00년생: 어떤 일이 있더라도 참고 견디야 한다. 88년생: 급할수록 차분히 판단해야 된다. 76년생: 일의 길을 정확하게 알자. 64년생: 아는사람과 친밀감에 금이 간다. 52년생: 토지 땅 대지매매는 동서방으로 추진하세요. 40년생: 달밤에 홀로 누구를 기다리는가. 28년생: 멀리 있는 가족에 통신이 온다.

01년생: 전전긍긍하던 일이 해결에 실말리가 보인다. 89년생: 모든 약속은 오후3-7시가 좋다. 77년생: 동정과 연민의 차이점을 구분하자. 65년생: 일은 전문가에게 의뢰하자. 53년생: 상가나 건물매매는 남동방으로 추진하세요. 41년생: 밀면 당기고 끌려 가지 말자. 29년생: 거래처에 능동적으로 대처하라.

02년생: 작은 실속을 챙기려다 큰 것을 잃는다. 90년생: 미비한 곳을 보완하는 날이다. 78년생: 절차를 무시하고 진행하지 말자. 66년생: 시비나 금전문제에 조심하라. 54년생: 금전문제는 서북방으로 진출하면 해결책이 나온다. 42년생: 사업자는 원리원칙만는 안된다. 30년생: 소소한 일로 다툼이 온다.

03년생: 냉정한 판단으로 포기 할 일은 포기하라. 91년생: 약속한 일은 빨리 처리하라. 79년생: 이동 여행 변화는 자제하자. 67년생: 마음만큼은 세상 누구보다 부자다. 55년생: 주위의 반대가 심할 때는 피하자. 43년생: 본인에 사리사욕을 버리자. 31년생: 사려 깊은 행동은 자신을 드높인다.

04년생: 오늘은 신문 정보지에서 구인 구직이 성사된다. 92년생: 여러 사람의 의견에서 답이 나온다. 80년생: 소 잃고 외양간 고치는 격이다. 68년생: 상사에게 자신의 고충을 털어놓자. 56년생: 타인의 사생활을 말하지 말자. 44년생: 화로서 상대를 억압하지 말자. 32년생: 손재가 나타나니 만남은 피하자.

05년생: 물에서 건져 주니 보따리 내 놓으라는 격이다. 93년생: 뜻밖의 사람에게서 초대를 받는다. 81년생: 정해진 규범대로 움직이자. 69년생: 협력을 구하는데 노력하자. 57년생: 논쟁에 휘말리면 피곤하다. 45년생: 묵은 앙금을 털어내기 좋은때다. 33년생: 모든 만남은 오전10-오후2시가 좋다.

06년생: 예술업 소개업 배달업은 영업이 양호하다. 94년생: 약속은 뒤로 미루는 것이 좋다. 82년생: 현재 일에 계속적인 노력을 요한다. 70년생: 누구나 힘들고 슬플 때가 있다. 58년생: 자영업자는 점차 소득을 얻겠다. 46년생: 어려운 일이 보람이 크다. 34년생: 일을 하다가 오류가 생긴다.

95년생: 아무 계획 없이 마음만 앞서는구나. 83년생: 가는 실도 겹으로 뭉치면 강해진다. 71년생: 한번의 선택이 심중이 하자. 59년생: 자신의 취약한 부분을 파악하라. 47년생: 세대간의 차이를 극복하자. 35년생: 싼것이 비지떡이다.

백운철학원

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지