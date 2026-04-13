검찰총장 대행 “선거 사건, 공정성 시비 발생 않게 처리해야”

제9회 전국동시지방선거(6월3일)를 51일 앞둔 13일, 구자현 검찰총장 직무대행(대검찰청 차장검사)이 전국 검찰청에 법과 원칙에 따른 공정하고 엄정한 사건 처리를 강조하고 나섰다.

구 대행은 이날 오전 대검찰청에서 열린 전국 선거전담 부장검사 회의에서 “최근 검찰을 둘러싼 엄중한 상황과 어려운 인력 사정, 늘어나는 미제(사건)로 걱정이 많으실 것으로 생각된다”면서도 “선거 사건의 수사 착수·진행·처분·공소유지 과정 전반에서 공정성 시비가 발생하지 않도록 일체의 고려 없이 공평무사한 자세로 사건을 처리해달라”고 당부했다. 이날 회의에는 전국 60개 지방검찰청과 각 지청의 선거전담 부장검사 71명 전원이 참석했다.

구자현 검찰총장 직무대행이 13일 서울 서초구 대검찰청에서 열린 전국 선거전담 부장검사 회의에서 모두발언을 하고 있다. 뉴스1

이어 구 대행은 “선거 사건은 그 어느 사건보다 다수의 당사자들의 이해관계가 첨예하게 대립해 공정성과 정치적 중립성을 확보하는 것이 무엇보다 중요하다”며 “작은 실수 하나가 사건 전반에 대한 의심을 가져올 수 있다는 점을 유념해야 한다”고 덧붙였다.

구 대행은 “사회적 관심이 집중되는 사안일수록 수사와 공소유지 과정의 적절성을 수시로 점검하는 등 더욱 엄격하고 절제된 자세로 수사에 임해 불필요한 오해를 사전에 차단해야 한다”며 “결과뿐 아니라 과정까지도 국민들이 충분히 납득할 수 있도록 노력해야 한다”고 거듭 역설했다.

아울러 구 대행은 인공지능(AI) 기술을 활용한 가짜뉴스 등 흑색선전 사범과 금품선거 사범 등 선거 결과에 영향을 미칠 수 있는 각종 중대 선거범죄에 대한 엄정 대응도 주문했다.

구 대행은 “최근 AI 기술이 급격히 발전함에 따라 더욱 정교해진 가짜뉴스(허위조작정보)가 온라인과 모바일 공간을 통해 광범위하게 유포되고 있다”며 “흑색 선전사범은 공직 후보자에 대한 유권자들의 판단에 장애를 주고 사회의 갈등과 불신을 조장해 왜곡된 선거 결과를 초래하는 중대한 선거범죄”라고 했다.

그는 부장검사들에게 “검사와 수사관, 실무관 등 내부 구성원들이 검찰 지휘부와 충분히 소통할 수 있도록 중간 간부로서 가교 역할을 원활히 수행해 달라”며 “선거관리위원회나 경찰 등 일반 기관들과도 유기적으로 협력해 빈틈없이 대응해달라”고 요청했다.

회의에서는 이번 지방선거 관련 선거사범 발생 상황 분석과 대비 체계 점검이 진행됐다. 흑색선전과 금품선거 관련 주제발표와 딥페이크 영상 등 표시의무 위반 허위사실공표죄의 적용 대상, 기부행위 주체별 구성요건의 차이 등의 법리검토도 이뤄졌다.

검찰은 선거전담수사반에 구성원 600명을 투입하고 주임검사를 부장검사로 지정해 흑색선전과 금품선거, 공무원 등의 선거 개입, 선거 관련 폭력행위 등 중대 선거범죄에 대해 현행 선거사건 처리기준을 보다 엄격하게 적용할 방침이다.

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