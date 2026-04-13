“69억은 시작이었다”…이상민. 과거 채무 규모 최초 고백

방송인 이상민이 과거 채무 규모가 그동안 방송을 통해 알려진 것보다 더 컸다고 처음으로 털어놨다.

SBS 공식 유튜브 채널 캡처

SBS 공식 유튜브 채널은 13일 예능 프로그램 ‘동상이몽2-너는 내 운명(이하 ’동상이몽2‘)’ 선공개 영상을 공개했다. 이날 이상민은 코미디언 이봉원, 전 야구선수 김병현과 함께 출연했다.

방송에서 이상민은 이봉원과 김병현의 창업 실패 이야기를 듣고 “두 분 이야기는 약하다. 사이즈가 작다”면서 자신의 재기 과정을 언급했다. 그는 “재건을 끊임없이 할 수 있는 건 망한 게 아니다. 나는 망하고 나서 재건하기까지 20년이 걸렸다”고 말했다.

SBS 공식 유튜브 채널 캡처

김숙이 “밝혀진 (채무) 금액만 69억원이었다”고 말하자 이상민은 “처음 이야기하는 건데, 솔직히 말하면 69억은 시작 금액”이라며 그간 알려지지 않았던 사실을 밝혔다. 그는 “돈을 벌기 시작하니 사람이 어쩔 수 없이 마음이 변하지 않나. 잘 버는 것 같으니까 (채권자들이) 조금 더 받아야겠다고 했다. 이런 부분은 방송에서 말하지 않았다”고 설명했다.

그는 채무에 대한 자신의 인식도 덧붙였다. 이상민은 “망했다고 볼 수 없는 건 내가 줘야 할 돈을 안다는 것, 내가 잘못된 것도 안다는 것”이라며 “진짜 망한 건 모르는 사람이 와서 ‘네가 나한테 줘야 할 돈이 있다’라고 설명하는 거다. 그런 게 진짜 망한 것”이라고 말했다.

SBS 공식 유튜브 채널 캡처

또한 재기 과정에서 도움을 준 인물로 김구라와 서장훈을 언급하며 “은인”이라고 표현했다.

이상민은 1994년 그룹 룰라로 데뷔해 큰 인기를 얻었으며, 이후 프로듀서로 전향해 디바, 샤스라, 샵 등의 그룹을 데뷔시켰다. 그러나 2005년 사업 실패로 약 69억원의 빚을 진 사실이 알려졌으며, 이후 오랜 기간 상환을 거쳐 2024년 대부분의 채무를 정리했다고 밝힌 바 있다.

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