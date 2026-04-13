신봉선, 갑상샘 기능 저하로 10kg 증가 고백...다이어트 보조제 광고 비하인드도

개그맨 신봉선이 갑상샘 기능 저하증을 겪으며 체중이 늘었던 경험과 관련해 다이어트 보조제 광고 비하인드를 털어놨다.

조동아리

지난 12일 공개된 유튜브 채널 ‘조동아리’의 영상 ‘상상도 못한 열애설의 정체 김수용을 당황시킨 신봉선의 깜짝 고백 [조동아리 87회]’에는 개그맨 신봉선이 게스트로 출연해 이야기를 나눴다.

이날 지석진이 “우리 와이프가 네가 광고하는 거 샀다”며 신봉선이 다이어트 보조제 광고와 관련된 이야기를 꺼내자, 그는 8년 전 갑상샘 기능 저하증을 판정받아 하게 됐다고 배경을 언급했다.

그는 피로감이 심해지고 자기 관리가 느슨해지면서 약 4년 사이 10kg 이상 체중이 늘었다고 설명했다. 얼굴 변화는 크지 않았지만 몸의 체형 변화는 확연히 느껴졌다고 덧붙였다.

이후 다이어트를 결심한 찰나 해당 광고가 들어왔고, 무리하지 않고 요요가 오지 않은 체중 감량을 희망했던 신봉선은 자신의 방향성과 적합하다고 생각해 광고 모델에 임했다고 전했다.

촬영 기간 동안 그는 체중을 유지하기 위해 노력했다고 그 결과 해당 광고 계약을 여러 차례 연장해 현재까지 약 3년간 이어오고 있다고 밝혔다.

최근 변화에 대해서 그는 몸 상태가 확연히 달라졌다고 강조했다. 그는 체질이 개선되고 피부톤이 보정되는 등 자신이 보게 된 효과를 늘어놓았다.

또 그는 “먹는 걸 놓고 싶지 않다”며 식단보다 운동에 비중을 두고 있다고 전했다. 자신의 생활 습관에 대해서도 “집에서 자기 전까지 다시 안 눕는다”며 “소파에도 잘 앉아 있지 않다”고 말해 조동아리 멤버들을 놀라게 했다.

신봉선은 운동으로 수영과 발레를 하고 있다고 전했다. 발레를 하게 된 계기는 반복되는 운동은 지루함을 느꼈고, ‘스트레칭 없이 타이트한 운동만 하는 것 같다’는 생각이 들어 발레를 하게 됐다고. 또 테니스도 쳤지만 그만두었다고 덧붙였다.

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