전북도, ‘세정 지원’ 본격화… 중동발 경제 충격 기업에 숨통

중동 정세 불안에 따른 경제 충격에 대응하기 위해 전북도가 세정 지원에 나섰다.

전북도는 13일 시군과 중동 상황 비상경제대응 태스크포스(TF) 영상회의를 열고 수출 차질과 물류비 상승 등으로 어려움을 겪는 기업 피해를 최소화하기 위해 지방세 납부 기한 연장과 세무조사 유예 등 종합적인 세정 지원책을 마련했다.

김관영 전북도지사가 13일 도청 영상회의실에서 도-시군 중동상황 비상경제대응TF 영상회의를 열 중동발 경영 위기 기업에 대한 종합적인 세정 지원책을 점검하고 있다. 전북도 제공

이번 지원은 중동 지역과의 직접 거래 기업뿐 아니라 해운·항공, 정유·석유화학, 철강 등 연관 산업과 수출 비중이 높은 기업까지 폭넓게 포함된다.

도는 취득세·지방소득세 신고와 납부 기한 연장, 연말까지 세무조사 착수 보류와 진행 중인 조사 중지, 고지·징수·체납처분 유예, 지방세 환급금 조기 지급 등 세정 전반에 걸친 지원책을 추진하기로 했다.

특히, 국세청이 피해 기업으로 인정한 수출기업과 석유화학·철강 분야 중소·중견기업 1357개 법인에 대해서는 총 32억7000만원 규모의 법인지방소득세 납부 기한을 기존 4월 말에서 7월 말까지 3개월 직권 연장했다. 다만 신고 기한은 기존과 동일해 기한 내 신고는 반드시 완료해야 한다.

중동 전쟁 여파로 직접 피해를 본 기업에 대해서는 신청을 통해 최대 12개월까지 추가 납기 연장이 가능하며, 납부세액이 100만원을 초과할 때 분할 납부도 허용한다. 중소기업은 납부기한 이후 2개월 이내 분납도 가능하다. 국세청이 인정한 피해 기업은 별도 확인 절차 없이 간소화된 방식으로 즉시 지원받을 수 있게 했다.

이와 함께 석유가격 안정, 민생물가 관리, 수출기업 및 소상공인 지원 등 중동 정세 장기화에 대비한 분야별 대응책도 병행 추진한다.

김관영 전북도지사는 “피해 기업의 추가 납기 연장 신청을 신속히 처리하고, 시군과 긴밀히 협력해 지원 사각지대가 발생하지 않도록 할 것”이라고 말했다.

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