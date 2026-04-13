영풍, 책임광물 공급망 투명성 인정받았다…글로벌 RMAP 인증

비철금속 제련기업인 영풍이 글로벌 기준에 부합하는 책임광물 조달 및 공급망 관리 체계를 인증받았다.

영풍은 13일 경북 봉화군에 있는 석포제련소가 만든 아연과 전기동 제련공정이 글로벌 책임광물 협의체인 RMI(책임광물 이니셔티브)의 핵심 프로그램 RMAP(책임광물 보증 프로세스) 인증을 획득해 적합 제련소로 공식 등록됐다고 밝혔다.

영풍은 RMI로부터 RMAP 기준에 따라 아연 및 전기동 제련공정에 대한 제3자 평가를 완료했다고 밝혔다. 영풍 제공

RMI는 세계 최대 규모의 산업 협의체인 RBA 산하에 있는 이니셔티브다. 전 세계 기업이 환경 보호와 인권 존중, 윤리 준수, 노동 기준 준수 등 책임 있는 방식으로 광물을 조달하고 공급망을 관리할 수 있도록 지원하고 있다.

RMAP은 광물 채굴 과정에서 인권 침해와 노동 착취, 환경 파괴, 분쟁 지역 자금 유입 등 비윤리적 이슈가 없는지를 제3자 독립 기관이 엄격히 검증하는 프로그램이다. RMI의 운영 원칙과 기준에 따라 기업의 책임광물 및 분쟁광물 관련 국제 규제 준수 여부를 검증하는 대표적인 공급망 검증 체계로 평가된다.

영풍 관계자는 “이번 인증은 단순한 ESG(환경·사회·지배구조) 성과 이상의 의미를 갖는다”며 “세계 비철금속 거래의 중심인 런던금속거래소(LME)는 등록 브랜드의 신뢰도를 높이기 위해 모든 회원사에 책임 있는 광물 조달 및 공급망 실사를 의무화하고 있다”고 말했다.

LME는 국제 가이드라인에 부합하는 RMAP 또는 징크 마크의 인증을 받지 못한 제련소의 제품에 대해 브랜드 등록 취소나 워런트 신규 발급 불가 등의 강력한 조치를 예고하고 있다. 영풍 석포제련소는 이번 RMAP 인증을 통해 규제 리스크를 해소하고, 글로벌 시장에서 LME 등록 브랜드로서의 공신력을 유지하게 됐다.

특히 최근 글로벌 완성차와 IT 기업이 공급망 내 ESG 리스크 관리를 위해 책임광물 인증을 필수 요건으로 요구하고 있다. 이번 인증은 글로벌 인지도 및 시장 경쟁력을 한층 높이는 계기가 될 것으로 영풍은 예상하고 있다. 또한 RMAP 적합 제련소 등록을 통해 국제사회에서 책임 있는 광물 조달 체계를 갖춘 기업으로서의 신뢰도를 한층 강화할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

영풍 관계자는 “RMAP 기준에 따라 책임광물 공급망 및 분쟁광물 리스크를 체계적으로 관리하고 있다”며 “앞으로도 글로벌 기준에 부합하는 공급망 관리와 ESG 경영을 지속적으로 강화해 나갈 계획”이라 말했다.

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