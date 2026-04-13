락앤락, 환경정화 캠페인 ‘러브 포 제주’ 전개…ESG 경영 실천

글로벌 생활용품 기업 락앤락이 청정 제주의 자연을 지키기 위한 환경정화 캠페인 ‘Love for Jeju(러브 포 제주)’를 성공적으로 마무리했다고 13일 밝혔다.

글로벌 생활용품 기업 락앤락이 청정 제주의 자연을 지키기 위한 환경정화 캠페인 ‘Love for Jeju(러브 포 제주)’를 성공적으로 마무리했다고 13일 밝혔다. 락앤락 제공

락앤락은 ‘환경과 사람을 생각하는 기업’이라는 경영 이념을 바탕으로 전 세계에서 다각적인 ESG 활동을 펼치고 있다.

대표적인 자원순환 캠페인인 ‘Love for Planet(러브 포 플래닛)’은 수명이 다한 플라스틱 밀폐용기를 수거해 산업재나 공공시설물로 재탄생시키는 활동이다.

특히 제주 지역에서 수거된 폐플라스틱은 제주 올레길의 ‘모작벤치’로 제작해 방문객들에게 자원순환의 가치를 직접 체감하게 하고 있다.

자원순환 노력의 연장선에서 락앤락 임직원들은 지난해부터 직접 환경 정화에 나서고 있다.

올해는 지난 8~10일 서귀포시와 우도 일대에서 집중적인 환경 보호 활동을 전개했다.

캠페인 첫날에는 기업사회공헌 전문 스토어인 ‘기빙플러스’와 함께 서귀포시청을 방문해 취약계층을 위한 생활용품을 전달하는 ‘자상한 전달식’을 진행했다.

우도면에서는 면사무소 직원들과 해안가 플로깅 활동을 펼치며 나눔과 환경 보호를 결합한 ESG 경영을 실천했다.

락앤락 CHRO(최고인사책임자) 안성일 전무는 “‘러브 포 제주’는 단순한 환경정화 활동을 넘어 자원순환과 나눔의 가치를 확산하는 락앤락의 ESG 경영 철학을 담고 있다”고 말했다.

이어 “앞으로도 지역사회와의 상생을 바탕으로 지속가능한 사회적 가치를 창출하기 위해 노력하겠다”고 덧붙였다.

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