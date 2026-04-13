부산시, 2조1000억원 투입해 일자리 20만개 창출한다

부산시가 2조1000억원을 투입해 경제협역개발기구(OECD) 기준(15~64세) 고용률 70% 달성을 목표로 일자리 20만개 창출에 나선다.

부산시는 시민 행복 미래 일자리 중심도시 부산 실현을 위한 ‘2026년 일자리정책 종합계획’을 수립하고 본격적인 추진에 나선다고 13일 밝혔다.

2026년 부산시 일자리정책 종합계획. 부산시 제공

시는 올해 2조1187억원을 투입해 OECD 기준 고용률 70.% 달성과 상용근로자 100만명 수준을 달성하고, 7대 특·광역시 중 고용률 1위 도시로 도약한다는 전략이다.

2026년 일자리 종합계획은 △고용 미스매치 해소 △좋은 일자리 창출 △혁신성장 산업 생태계 확산 △맞춤형 일자리 확대 4대 전략 16개 실천 과제로 구성됐다.

먼저 산업 수요와 인력 간 불일치 해소를 위해 고용 미스매치 대응을 강화한다. 부·울·경 지역 공통 주력산업 육성을 위해 51억2000만원을 투입해 ‘초광역권 일자리 프로젝트’를 추진한다. 광역 취업 지원과 출·퇴근 지원 및 생활권 연계를 강화하고, 지역 주력산업인 조선업을 중심으로 원·하청 기업 상생 기반 고용 확대 사업을 통해 고용 격차 완화 및 근로환경 개선을 추진한다.

전략산업 중심 좋은 일자리 창출은 첨단기술 기반 산업구조 고도화와 미래 첨단산업 육성을 통해 양질의 일자리 창출을 확대한다. 인공지능(AI) 기업 육성과 디지털 산업 생태계 조성, 반도체·이차전지·미래차·수소 등 차세대 산업 육성을 본격화하고, 기계 부품·조선·해양·신발·섬유 등 지역 주력산업의 디지털 전환과 고도화를 추진한다.

투자유치와 지·산·학 협력, 창업, 금융을 중심으로 혁신성장 산업 생태계를 확산해 지속 가능한 일자리 창출 구조를 구축한다. 기회발전특구 추진과 미래산업 중심 기업 유치 등을 통해 투자유치 기반을 강화하고, 지역혁신중심 대학지원체계(RISE)와 글로컬대학, 지·산·학 협력 미래인재 육성을 통해 산업과 인재를 연결한다.

마지막으로 청년과 여성, 중장년·노인, 취약계층 등 대상별 특성을 반영한 맞춤형 일자리 지원을 강화한다. 청년 분야는 청년 취업 지원 통합서비스와 부산 청년 취업성공 풀패키지, 청년 주거·생활 안정 지원을 확대하고, 미취업 청년과 지역 중소·중견기업을 연결하는 부산 청년 잡(JOB) 매칭 및 청년 메가 채용박람회를 새롭게 추진한다. 중장년층에게는 재취업·경력 전환 및 생애 재설계 지원을 강화하고, 여성과 장애인, 취약계층을 대상으로 맞춤형 일자리 제공과 고용 지원 서비스를 확대해 더욱 촘촘한 고용 안전망을 구축해 나갈 예정이다.

박형준 시장은 “고용 미스매치 해소와 양질의 일자리 확대를 통해 시민이 체감하는 고용 환경을 만들어 나가겠다”며 “첨단산업 육성과 인재 양성, 지·산·학 협력과 창업 생태계 강화를 통해 지속 가능한 일자리 창출 기반을 확대하고, 첨단산업과 연계한 일자리 정책으로 부산을 미래 일자리 중심도시로 도약시키겠다”고 말했다.

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