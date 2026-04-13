대우건설, 데이터센터 사업 키운다…TFT 신설·디벨로퍼 전환 속도

대우건설이 국내 데이터센터 수요 확대에 대응하고 해외 시장 진출을 위해 ‘데이터센터 TFT(태스크포스팀)’를 신설했다.

대우건설은 13일 생성형 인공지능(AI)과 클라우드 수요 증가에 대응해 데이터센터 전문 인력 양성에 나선다고 이 같이 밝혔다.

장성파인데이터센터 조감도. 대우건설 제공

대우건설은 TFT를 통해 국내외 데이터센터 건설 시장 진입 전략을 구체화하고 설계와 기술·시공 역량을 확보할 계획이다. 사업 추진 과정에서 예상되는 리스크를 선제적으로 관리하고, 관련 사업자 및 전문업체와의 파트너십도 병행할 방침이다. 대우건설은 투자·개발·운영·관리까지 아우르는 데이터센터 ‘디벨로퍼’로 도약한다는 목표를 전했다.

앞서 대우건설은 지난해 6월 40메가와트(MW) 규모의 ‘강남 데이터센터(엠피리온 디지털 AI캠퍼스)’를 준공했다. 현재 전남지역 1호 데이터센터인 60MW 규모의 ‘장성 파인데이터센터’에 출자자이자 시공사로 참여하고 있다. 베트남 등 동남아 시장 진출도 검토 중이다.

올해 1월에는 전남 장성·강진군 및 민간 기관과 함께 ‘AI 데이터센터 구축’ 업무협약을 체결했다. 장성과 강진에 각각 200MW, 300MW 규모의 데이터센터를 조성하는 사업으로, 내년 착공을 목표로 인허가 절차가 진행 중이다.

대우건설 관계자는 “데이터센터 사업을 미래 성장동력으로 육성하고 해외 시장 진출도 확대할 계획”이라고 말했다.

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