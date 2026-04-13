항공 유류할증료 4배↑감편 ‘이중고’…제주관광 직격탄·도민 이동권 제약

항공사들이 유류할증료 대폭 인상에 감편까지 이어져 회복세를 보이던 제주 관광이 직격탄을 맞고 있다. 제주도민 이동권도 제약을 받고 있어 대책 마련이 시급하다.

중동 전쟁 여파로 국제유가가 고공행진을 이어가면서 기름값 부담이 고스란히 승객에게 전가되고 있다. 항공사는 띄울수록 손해라며 울상을 짓고 있다.

13일 제주도와 항공업계에 따르면 대한항공과 아시아나항공, 제주항공 등이 다음 달 발권하는 국내선 항공편 유류할증료를 편도 기준 이달 7700원(3월 6600원)에서 3만4100원으로 4.4배 이상 인상한다. 2016년 현행 유류할증료 체계가 도입된 이후 역대 최고액이다. 유류할증료는 항공사가 유가 상승에 따른 손실을 보전하기 위해 운임에 추가로 부과하는 금액으로, 국토교통부 거리비례제에 따라 각 사에서 자체 조정을 거쳐 월별로 책정한다.

제주국제공항 전경.

항공요금 대폭 인상이 예고되면서 제주 관광업계와 도민들이 시름에 빠졌다. 제주 노선은 단순한 여행 상품이 아니라 일상 이동과 생계, 가족 방문이 걸린 교통수단이기 때문이다. 도민들에게는 병원 진료와 업무 출장, 가족 방문이 문제이고, 관광객들에게는 여행 자체를 포기하게 만드는 변수로 작용하고 있다.

대한항공 홈페이지에 따르면 전날 기준 김포~제주 노선의 주말 일반석 정상운임은 4월 현재 최대 12만8700원이다. 여기에 유류할증료 인상분을 적용하면 15만5100원이 된다.

가장 가까운 징검다리 연휴인 5월 1~5일 김포~제주 노선 일반석 정상운임가는 왕복 31만200원으로 추산된다. 이때 맞춰 제주 여행을 오려면 항공료로만 3인 가족 기준 93만여 원을 내야 하는 셈이다.

◆도·관광협회 “증편·항공기 대형화 요청”

하계 시즌 항공편 감편이 겹치면서 제주와 다른 지방을 잇는 접근성은 더 나빠지고 있다.

하계 스케줄 기준 일일 운항편수는 218편에서 216편으로 비슷하지만 공급 좌석은 4만2421석에서 4만1412석으로 1000석 이상 줄어 실제 공급 감소가 나타나고 있다.

강동훈 제주도관광협회장은 “제주 노선은 단순한 경쟁 시장이 아니라 지역 접근성과 직결된 핵심 인프라”라며 “최근 슬롯(항공기 이착륙 시간) 재배분으로 인해 항공 좌석이 감소할 것으로 예상되는 데 항공료까지 오른다면 제주 하늘길은 더 좁아질 것”이라고 우려했다.

협회는 공급 확대 방안으로 △운항편수의 조속한 회복 및 확대 △항공기 대형화 유도 △성수기 슬롯 탄력적 적용 △제주↔인천 노선의 조기 안착 및 추가 확대 등을 건의했다.

항공업계 관계자는 “유류할증료가 오를 것으로 예상해 이미 6월까지 특가와 할인권은 매진됐다”며 “항공사도 유가 급등으로 현지 기름값이 비싼 동남아 노선 등 국제선의 경우 띄울수록 손해이어서 감편을 검토하고 있다”고 울상을 지었다.

제주도 관계자는 “유류할증료 인상은 관광객뿐 아니라 병원 방문 등 일상적 이동을 위해 항공기를 이용해야 하는 도민에게도 직접적인 부담으로 작용하고 있다”며 “이미 국회에 제주의 현실을 전달했으며 특별기 증편과 대형기 운용 등 항공 좌석 확보를 위한 노력을 지속할 계획”이라고 밝혔다.

우도 찾은 관광객.

제주도는 유가 상승으로 경영 압박이 심화된 전세버스 업계 등 도내 관광사업체를 위해 1000억원 규모의 관광진흥기금 상반기 정기 융자에 더해 300억원 규모의 특별융자를 즉시 시행했다.

업체당 3000만 원 한도의 경영안정자금을 지원하는 이번 특별융자는 제주도가 부담하는 이차보전율을 기존보다 1%포인트 높여 수요자 부담 금리를 1%대로 낮췄다.

전세버스 업계에 대해서는 노후 차량 교체 융자 한도를 기존 8000만원에서 1억원으로 2000만원 상향했다.

신용·담보력이 부족한 영세 관광업체를 위한 대출 지원 방안도 검토 중이다. 신용보증재단 보증 발급 요건을 완화하고 보증수수료를 1% 이내로 인하하는 한편, 대출 절차 간소화를 통해 실질적인 지원 효과를 높인다는 방침이다.

단체여행 인센티브(10억원)와 수학여행·여행업계 지원사업(3억5000만원)에 전년을 웃도는 신청이 몰리며 4월 현재 예산 조기 소진이 임박해 관광진흥기금을 활용한 추가 예산 확보에도 착수했다.

수요 회복을 위한 마케팅도 강화한다.

항공사와의 공동 할인 프로모션을 통해 5월 성수기 항공료 인하를 유도하고, 관광사업체와 협업한 ‘가성비 제주’ 캠페인과 바가지 근절 활동도 병행할 예정이다.

김양보 제주도 관광교류국장은 “중동 사태로 인한 고유가 상황은 제주 경제 근간인 관광산업에 매우 큰 위협 요인”이라며 “도내 관광업계가 지금의 위기 상황을 슬기롭게 극복할 수 있도록 비상한 각오로 정책적 지원을 강화해 나가겠다”고 말했다.

올해 제주를 찾은 관광객은 12일 현재 368만5115명으로 지난해 같은 기간(318만8267명)보다 15.6% 늘었다. 내국인은 310만8959명으로 13.8% 증가했다.

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