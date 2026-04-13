멀어지는 ‘육천피’…코스피, 중동 협상 결렬에 ‘뒷걸음질’

미국과 이란의 종전 협상 결렬에 코스피는 13일 하락 출발했다.

한국거래소에 따르면 코스피는 전장 대비 121.59포인트(2.08%) 내린 5737.28로 출발했다가 낙폭을 줄이며 등락 중이다. 외국인과 기관의 순매도에 개인이 순매수로 맞서며 지수 하락을 방어하는 흐름이다.

13일 오전 서울 중구 하나은행 딜링룸 전광판에 미국 서부텍사스산 원유(WTI) 거래가와 코스피가 송출되고 있다. 뉴시스

지난주 말 뉴욕증시 3대 주가지수는 혼조로 마감했다. 지난 10일(현지시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 269.23포인트(0.56%) 내린 4만7916.57에 마감했다. 스탠더드앤드푸어스(S&P) 500지수는 전장보다 7.77포인트(0.11%) 밀린 6816.89, 나스닥 종합지수는 80.48포인트(0.35%) 오른 2만2902.89에 장을 마쳤다.

이후 미국과 이란의 첫 종전 협상이 호르무즈 해협 개방 문제와 이란 핵 문제 등을 둘러싼 이견 속에 결렬되며 불확실성이 커지자 한국 증시가 타격을 입었다. 코스피 주도 주인 삼성전자와 SK하이닉스가 각각 3.79%, 2.73% 하락 출발했다. 다만 SK하이닉스는 곧바로 반등하며 상승 전환했다.

코스닥도 전장 대비 16.78포인트(1.53%) 내린 1076.85로 시작했으나 서서히 올라 상승 전환에 성공했다.

한지영 키움증권 연구원은 “미국과 이란의 1차 협상 결렬 소식이 외국인 수급 불안을 재차 유발할 수 있겠으나, 전쟁 리스크 자체는 정점을 통과하고 있다는 점에 주목할 필요가 있다”며 “향후 중기적인 외국인의 수급 향방은 순매수를 통한 한국 증시 비중 확대 쪽으로 베이스 경로를 설정해 놓는 것이 적절하다”고 분석했다.

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