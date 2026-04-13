주식 결제액 전년비 246% 폭증…1분기 증권시장 하루 35.8조 오갔다

올해 1분기 국내 증권시장 일평균 결제대금이 35조원을 넘어선 것으로 나타났다. 거래량이 늘어나며 시장 내 자금 회전이 빨라진 데다 주요 지수의 변동성 확대 등이 전체 결제 규모를 밀어올린 것으로 분석된다.

13일 한국예탁결제원에 따르면 1분기 주식과 채권을 합친 증권시장 일평균 결제대금은 35조8000억원을 기록했다. 지난해 같은 기간(27조2000억원)과 비교하면 31.6% 뛰었고, 전 분기(31조1000억원) 대비로도 15.3% 불어난 수치다. 자금 이동을 보여주는 결제액이 늘었다는 것은 그만큼 시장 내 자금 회전이 원활했음을 보였준다.

13일 서울 중구 하나은행 딜링룸 전광판에 지수가 표시돼 있다. 뉴시스

결제액 급증은 주식시장이 주도했다. 1분기 장내외 주식 결제대금은 하루 평균 6조5000억원으로 전년 동기보다 3배 이상(246.2%) 폭증했다. 전 분기와 비교해도 77.9% 늘어난 규모다. 장내 주식시장(2조9000억원)과 증권사·기관투자자 간 주식 결제(3조6000억원) 모두 직전 분기 대비 70%대 후반의 높은 증가율을 기록하며 개인과 기관의 시장 참여가 확대된 것으로 파악된다.

전체 결제액의 80% 이상을 차지하는 채권 부문 역시 꾸준한 확대 추세를 유지했다. 1분기 일평균 채권 결제대금은 29조3000억원으로 전 분기 및 전년 동기 대비 각각 7.0%, 15.8% 늘어났다.

세부적으로 장내·외 시장의 흐름은 다소 차이를 보였다. 장내 채권시장 결제액은 일평균 2조9000억원으로 전 분기 수준에 머물며 0.1% 줄어든 반면, 기관 간 거래 중심인 장외 채권 결제액은 26조4000억원으로 7.8% 불어났다. 금리 불확실성 속에 기관들이 장외 시장에서 대규모 자금 운용과 리스크 관리에 적극적으로 나선 결과로 풀이된다.

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