지드래곤, 차은우 130억 세금 완납에 '좋아요' 응원

가수 지드래곤이 세금 관련 논란에 휩싸인 배우 차은우를 공개 응원했다.

13일 기준 차은우의 소셜미디어에 올라온 세금 관련 논란 사과문에 지드래곤이 '좋아요'를 누른 것으로 확인된다.

앞서 대림그룹 4세이자 인플루언서 이주영이 해당 글에 '좋아요'를 눌러 화제가 된 바 있다.

지드래곤과 차은우는 2024년 함께 찍은 인생 네컷 사진을 공개하는 등 인연이 있는 것으로 알려졌디.

또한 지난해 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 환영 만찬 공연 무대에 함께 올랐다. APEC 홍보대사인 지드래곤은 당시 갓을 쓰고 무대를 꾸몄으며, 차은우는 군인 신분으로 행사 진행을 맡았다.

앞서 차은우는 200억 원대 소득세 추징 통보를 받았다는 보도가 나왔다. 당시 국세청은 차은우 모친이 설립한 법인과의 매니지먼트 계약 구조와 관련해 개인소득세 대신 상대적으로 낮은 법인세율이 적용된 것으로 판단한 것으로 전해졌다.

차은우는 지난 8일 자신의 소셜미디어를 통해 "국세청 절차와 결과를 존중한다. 같은 문제가 반복되지 않도록 활동 전반을 신중하고 엄격하게 점검하겠다"고 사과했다. 이어 "충분히 살피지 못한 부분이 있었다면 그 책임 또한 모두 저에게 있다. 어떠한 이유로도 회피하지 않겠다"고 밝혔다.

실제 납부액은 130억 원대인 것으로 전해졌다. 판타지오는 "개인소득세를 완납함에 따라 기존에 납부 완료한 법인세 및 부가가치세 중 중복 과세된 부분에 대해 환급이 이뤄지면서 실질 납부액은 약 130억원 수준"이라고 설명했다.

<뉴시스>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지