낮 최고 기온 26도…큰 일교차에 건강 유의해야 [오늘날씨]

월요일인 13일은 중부지방은 맑다가 밤부터 구름이 많아지겠고, 남부지방은 가끔 구름이 많겠다.

맑고 따뜻한 날씨를 보인 지난 12일 서울 여의도 한강공원에서 열린 서울스프링페스티벌을 찾은 어린이가 워터볼 굴리기 체험을 하고 있다. 연합뉴스

이날 오전 5시 현재 기온은 서울 9.9도, 인천 9.2도, 수원 6.5도, 춘천 6.7도, 강릉 16.7도, 청주 11.6도, 대전 9.2도, 전주 10.1도, 광주 13.7도, 제주 14.8도, 대구 12.1도, 부산 16.2도, 울산 13.0도, 창원 14.7도 등이다.

낮 최고 기온은 서울 26도, 인천 23도, 수원 25도, 춘천 25도, 강릉 18도, 청주 26도, 대전 26도, 전주 25도, 광주 24도, 대구 23도, 부산 20도, 제주 20도 등으로 예상된다.

당분간 기온은 평년(최저 3~10도, 최고 15~20도)보다 높은 가운데, 낮과 밤의 기온차가 15도 안팎으로 크니 건강관리에 유의하는 것이 좋겠다.

제주도는 대체로 흐린 가운데 밤까지 0.1㎜ 미만의 빗방울이 떨어지는 곳이 있겠다.

미세먼지 농도는 원활한 대기 확산으로 전국이 ‘좋음’~‘보통’ 수준을 보이겠다.

바다 물결은 동해 앞바다에서 0.5~1.5ｍ, 서해·남해 앞바다에서 0.5~1.0ｍ로 일겠다. 안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내 먼바다) 파고는 동해 0.5~1.5ｍ, 서해·남해 0.5~2.0ｍ로 예상된다.

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