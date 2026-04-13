“AI로 기후대응 쇼트폼 도전하세요”

서울 송파구가 생성형 인공지능(AI)을 활용한 ‘송파구 AI로 만드는 기후대응 숏폼 영상 공모전’을 개최한다.



12일 구에 따르면 이번 공모전에는 대한민국 국민 누구나 참여할 수 있다. 부문은 아동·청소년부와 일반부로 나뉜다. 참가자는 생성형 AI를 활용해 기후대응과 탄소중립을 주제로 한 60초 이내 쇼트폼 영상을 제작해 출품하면 된다.



영상형식은 드라마, 다큐멘터리, 캠페인, 교육 영상 등 자유형식으로 구성할 수 있다. 구는“‘AI가 예견하는 기후위기 시나리오와 대응법’, ‘2050 탄소중립을 달성한 송파의 미래 모습’, ‘미래 세대를 위한 지구 사용법’ 등 다양한 아이디어가 가능하다”며 “롯데월드타워, 석촌호수 등 송파구의 랜드마크를 부각하거나 구의 기후위기 적응 대책 등을 반영한 작품에는 가점을 부여할 예정”이라고 밝혔다.



수상작은 앞으로 구의 기후대응 홍보자료로 활용된다. 송파TV 유튜브 채널과 사회관계망서비스(SNS), 디지털전광판 등에도 송출할 계획이다.



총상금은 400만원 규모다. 구는 부문별 4개씩 총 8개의 수상작을 선정해 상금과 송파구청 상장을 수여할 계획이다.



접수 기간은 5월10일까지다. 참가 희망자는 송파구 홈페이지 고시공고 게시판에서 신청 서류를 내려받아 영상 파일과 함께 이메일로 제출하면 된다. 결과는 6월 중 구 홈페이지를 통해 발표한 뒤 개별 통보할 예정이다.

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