인제 지역화폐 앱, 간편결제 확대

강원 인제군이 지역화폐 플랫폼 기능을 대폭 강화하고 간편결제 서비스를 확대한다. 단순 결제 수단을 넘어 군민 생활 전반을 아우르는 통합 플랫폼으로 전환해 이용 편의성과 접근성을 끌어올리겠다는 구상이다.



인제군은 이달 말부터 지역화폐 애플리케이션(앱) ‘그리고 앱’이 전면 리뉴얼된다고 12일 밝혔다. 이번 개편은 군정 주요 정책과 정부 지원금, 각종 혜택 정보를 앱에서 직접 확인할 수 있도록 하는 데 초점을 맞췄다.



이용자 편의 개선도 눈에 띈다. 고령층을 고려해 큰 글씨 기반의 간소화 모드를 도입하고 위성위치확인시스템(GPS) 기반 가맹점 검색 기능을 추가해 주변 사용처를 쉽게 찾을 수 있도록 했다. 지도 기반 안내가 가능해지면서 지역화폐 사용 환경도 한층 직관적으로 바뀔 전망이다.



민간 포인트를 지역화폐로 전환하는 기능도 순차 도입된다. KB포인트는 6월, NH포인트는 9월부터 전환이 가능해 다양한 포인트를 지역 내 소비로 연결할 수 있게 된다. 간편결제 서비스도 확대된다. 카카오페이는 지난달 도입됐고 네이버페이는 새롭게 연동된다.

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