롯데케미칼, 대산 임직원에 특별격려금

국내 석유화학업계 구조조정의 첫 사례로 꼽히는 롯데케미칼이 대산공장 임직원들을 대상으로 기본급 기준 500%의 특별격려금 지급과 100% 고용 승계를 보장했다. 조직 개편 과정에서 임직원들이 느낄 불안감을 완화하고 이탈을 최소화하기 위한 조치로 풀이된다.



12일 업계에 따르면 롯데케미칼은 최근 HD현대케미칼 합병 임직원 설명회를 통해 특별격려금을 지급한다고 공지했다. 특별격려금은 임직원의 불안감 해소와 동기 부여가 목적이며, 격려금 규모는 기본급의 500%다. 격려금은 합작법인(JV)이 출범하는 9월 이전 기본급의 100%를 먼저 지급한 뒤 이후 4년간 매년 100%씩 추가 지급할 방침이다. 일시 보상 시 격려금 수령 후 퇴사할 가능성이 있어 순차 지급을 결정한 것으로 보인다.



조직 개편도 단계적으로 진행한다. 임직원들은 6월1일 분할 법인인 ‘롯데대산석화’(가칭)로 소속을 옮긴 뒤 9월1일자로 HD현대케미칼과 통합된 신규 합작법인으로 최종 소속될 예정이다. 현대오일뱅크와 현대케미칼 인원들은 4∼5년간 이 합작법인으로 ‘파견’된 뒤 본사로 복귀하는 형태로 근무하고, 롯데케미칼 임직원은 신규 법인으로 처음부터 소속을 옮기게 된다.



합작법인은 공동대표 체제를 도입한다. 롯데 측이 영업, 현대 측이 생산을 맡고 3년 주기로 역할 교대하는 구조다.



핵심 쟁점인 고용과 처우에 대해선 ‘100% 고용 승계’ 원칙을 재확인했다. 인위적인 인력 감축 없이 기존 근로관계를 그대로 유지하고 급여와 수당, 복리후생, 승진 체계도 롯데케미칼 기준을 유지한다. 연차와 근속기간도 모두 인정할 예정이다. 이외 근로 조건에 대해선 협의 중인 것으로 전해졌다.

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