김영록 “취임 즉시 3000억 민생지원”…소상공인·농어민 전방위 지원 공약 [6·3의 선택]

김영록 더불어민주당 전남광주통합특별시장 예비후보가 취임 직후 3000억원 규모의 긴급 민생안정지원금을 지급하겠다는 공약을 내놨다.

송영길 전 더불어민주당 대표 김영록 후보 선거사무실 방문. 김영록 후보 측 제공

김 후보는 12일 “중동발 위기로 민생경제가 최악의 상황으로 치닫고 있다”며 “재정 인센티브 등을 활용해 민생경제 안정을 최우선 과제로 삼겠다”고 밝혔다.

공약에 따르면 중소기업과 소상공인을 지원하기 위해 지역사랑상품권을 발행하고, 영세 음식점에는 전기·가스·수도 등 공공요금 납부 지원금을 지급한다.

또 여수산단 석유화학 협력업체 경영 안정과 노동자 생계 지원, 직업훈련 등 산업 위기 대응을 위한 긴급 자금도 투입할 계획이다.

이와 함께 택시·버스·화물 운수종사자, 농림축산인, 수산어업인 등 취약 계층 전반에 대한 지원도 포함됐다. 문화예술인에게는 창작활동비를, 경로당에는 부식비 지원도 추진한다.

김 후보는 특히 “정부 지원과 별도로 지역 차원의 긴급 지원을 실시해 모든 시민이 체감할 수 있는 경제 회복을 이루겠다”고 강조했다.

그는 “산단 가동 중단, 유가 상승, 사료값·비료값 급등 등 전방위 위기가 현실화되고 있다”며 “취임 즉시 현장에서 광역행정을 진두지휘해 민생을 살리겠다”고 말했다.

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