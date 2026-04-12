[사설] 삼전 노조 요구 성과급은 400만 주주 배당의 4배

삼성전자 노동조합이 영업이익의 15%를 성과급으로 요구하고 나섰다. 올해 연간 반도체 영업익을 270조원으로 가정하고 40조5000억원을 성과급 재원으로 마련해야 한다는 주장이다. 작년 400만 주주를 대상으로 한 배당(11조1000억원)의 3.6배 수준이다. 지난 1분기 영업익 57조2000억원(잠정 기준)의 신기원을 연 삼성전자는 올해 연간 영업익이 300조원에 달할 수 있다는 전망도 나온다. 노조 요구대로라면 반도체 담당인 디바이스솔루션(DS) 부문에 돌아가는 성과급은 45조원, 직원(7만8000여명) 1인당 5억8000만원 수준이다. 지난해 삼성전자가 연구개발(R&D)에 투자한 역대 최대 규모인 37조7000억원도 훌쩍 뛰어넘는다.

삼성전자의 호황은 전 세계적인 인공지능(AI) 인프라 투자 확대에 힘입은 것이다. 이런 반도체의 전례 없는 슈퍼 사이클이 지속되리란 보장은 없다. 한국은행은 어제 보고서를 내고 “시장 관심이 실제 AI 수익화 가능성으로 점차 옮겨갈 것으로 예상되는 내년 이후 인프라 투자를 작년과 올해 같은 속도로 확대하기는 어려울 것”으로 봤다. 내년 상반기까지 반도체 경기 확장세가 지속하겠지만 이후 상황은 ‘매우 유동적’이라는 전망이다. 초격차를 유지하기 위해선 호황기 때 마련한 실탄으로 설비투자에 나서야 한다. 차세대 기술 확보를 위한 R&D 투자 확대도 필수다. ‘성과급 잔치’를 벌일 때가 아니다.

삼성전자 사측은 앞서 DS 부문에서 올해 업계 1위 매출·영업익 달성 시 초과이익성과급(OPI) 상한을 뛰어넘는 ‘특별포상’으로 동종업계 최고 보상을 해주겠다고 제안했다. 영업익의 13%를 사용하는 수준이라는 게 사측의 설명이다. 그런데도 노조는 오는 23일 결의대회를 열고 이후 협상이 타결되지 않으면 5월21일∼6월7일 총파업을 밀어붙인다고 한다. 삼성전자는 작년 배당 외에도 자사주의 대규모 매입 및 소각을 통해 주주환원 규모를 19조3000억원까지 끌어올렸다. 실적 신기록 행진 중인 올해 기대는 더 크다. 그러나 성과급이 지나치게 늘면 영업익을 재원으로 하는 주주환원에 부정적인 영향을 미친다. 성과급 갈등이 파업으로 번지면 고객사 이탈을 부를 수 있다. 노사 모두의 손해다. 노조는 과도한 요구를 접어야 한다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지