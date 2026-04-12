애 엄마 미모 무슨 일?…손담비, 딸 돌잔치서 전성기 시절 비주얼 자랑

손담비 인스타그램

가수 겸 배우 손담비가 딸의 돌잔치에서 비현실적인 비주얼로 시선을 사로잡았다.

손담비는 지난 11일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 딸 이해이 양의 돌잔치에서 찍은 여러 장의 사진을 게재했다.

손담비는 "사랑하는 해이야 네가 우리 곁에 온 지 1년, 이 세상이 얼마나 더 따뜻하고 환해졌는지 몰라. 너의 웃음, 작은 발걸음, 모든 순간이 엄마 아빠에게는 기적이야. 앞으로도 네 꿈을 펼쳐나가는 모든 날을 엄마 아빠가 응원할게. 사랑하고 또 사랑해 생일 축하해"라고 딸을 향한 메시지를 남겼다.

이어 "오늘 첫 생일을 축하해 주신 모든 소중한 분들, 한 분 한 분께 깊은 감사를 드립니다. 여러분의 따뜻한 마음이 해이의 삶에 큰 축복으로 남을 거예요"라고 참석자들에 대한 감사 인사도 전했다.

손담비 인스타그램

손담비 인스타그램

손담비 인스타그램

공개된 사진 속 손담비는 남편 이규혁과 화이트 톤으로 맞춘 의상을 착용하고 기념촬영 하는 모습을 보였다.

또 다른 사진에서는 단아한 색감의 전통 한복을 착용한 이규혁과 손담비가 딸 해이 양을 함께 안고 환하게 웃어보이며 화목한 모습을 보였다.

특히 홀로 찍은 사진에서는 밑부분이 실버 테슬로 장식된 튜브탑 드레스를 착용했는데, 여전히 탄탄하면서도 늘씬한 몸매를 드러내 놀라움을 안겼다.

한편, 손담비는 2022년 5월 전 스피드 스케이팅 선수 이규혁과 결혼해 지난 해 11월 딸 해이 양을 품에 안았다

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