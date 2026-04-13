전주시민 97% “건지산 39층 아파트 건설 반대”

전북 지역 시민·환경단체가 전주시 덕진공원 건지산 일대 민간공원 특례사업과 관련, 초고층 아파트 건설 계획에 대해 시민 대다수가 반대한다는 설문 결과를 공개하며 철회와 국가도시공원 지정을 촉구했다.



전북환경운동연합과 건지산초고층아파트건립반대투쟁위원회, 건지산지키기시민모임 등은 12일 건지산 일대 민간공원 특례사업과 관련한 성명을 통해 “불법·특혜 의혹이 있는 초고층 아파트 계획을 즉각 철회할 것”을 주장했다. 이들은 “건지산이 덕진공원과 함께 전주시민의 대표적인 녹지공간이자 생태자산으로, 도시의 기후 대응과 휴식 기능을 동시에 수행하는 핵심 공간”이라고 강조했다.



단체는 특히 민간사업을 통한 39층 규모 아파트 건설 계획에 대해 공공자산 사유화와 특정 사업자 특혜, 농업법인 참여의 위법성, 절차적 정당성 부족 등을 주요 문제로 지적했다. 생태적 훼손 우려도 제기했다. 이들은 “건지산 일대가 수달과 맹꽁이 등 다양한 생물이 서식하는 도심 생태 축임에도 불구하고, 초고층 개발이 스카이라인 파괴와 생태계 단절을 초래할 수 있다”고 주장했다. 협약 내용 공개 부족과 공론화 절차 부재를 들어 “밀실 행정으로 시민 불신이 커지고 있다”고 비판했다.



이와 함께 지방선거를 앞두고 사업 즉각 중단과 시민 공론화, 건지산·덕진공원 국가도시공원 지정, 나무 권리 선언과 수목 관리체계 개선, 이용·보전 균형 관리체계 구축 등 4대 정책을 제안하며 후보자들의 공약 반영을 촉구했다.



단체는 이에 대한 근거로 지난 2월22일부터 이달 4일까지 사회관계망서비스(SNS) 등을 통해 439명을 대상으로 진행한 설문조사 결과를 들었다. 조사 결과에 따르면 응답자의 97%(427명)가 건지산 초고층 아파트 건설에 대해 ‘부적절하다’고 답했다. 반대 이유로는 ‘생태계 및 녹지 훼손’(42.4%)이 가장 많았으며, ‘공원 사유화’(19.2%)와 ‘특정 업체 특혜 의혹’(14.8%), ‘조망권·일조권 침해’(14.8%), 교통 혼잡과 주거 환경 악화’(13.9%) 등이 뒤를 이었다. 또 ‘국가도시공원 지정’에 대해서는 97.3%가 찬성했으며, 나무 관리 정책과 관련해 ‘시민 숙의 절차 의무화 필요성’에도 95% 이상이 동의한 것으로 나타났다.



이정현 전북환경운동연합 공동대표는 “이번 설문 결과는 건지산 개발에 대한 시민들의 분명한 반대의사를 보여주는 것”이라며 “지방선거 후보자들은 민간특례사업 중단과 국가도시공원 지정 요구를 공약에 반영해야 한다”고 말했다.

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