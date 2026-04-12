“항공사도 연료 절감”…에어로케이, ‘친환경 운항 3단계’ 시행

에어로케이항공이 고유가와 고환율 등 대외 환경 변화 대응에 나섰다.

에어로케이는 ‘친환경 운항’ 3단계 절차를 시행한다고 12일 밝혔다. 이는 지난해 2월 1단계 도입을 시작으로 지난해 10월 2단계 절차를 정착시키며 10가지 절감 절차를 일상 운항에 정착시켰다.

이번 절차의 핵심은 지상 이동 및 운항 전 과정에서의 효율화다. 에어로케이는 항공기 지상 이동 시 엔진 2개 중 1개만을 사용하는 ‘단발 엔진 지상 이동’을 출발 시까지 확대 적용했다. 항공사 측은 이를 통해 운항 1회당 약 80kg의 연료를 절감할 수 있다고 내다봤다.

지상 주기 중에도 연료 소모를 줄인다. 꼬리 부분의 보조동력장치 대신 공항 조업사가 제공하는 외부 전원 장치를 적극적으로 활용하고 있다. 현재 청주, 제주, 인천을 포함해 일본, 베트남, 대만 등 총 15개 취항지에서 이 절차를 적용 중이다.

비행 중에는 연료 효율을 극대화한다. △착륙 시 플랩 각도 조절을 통한 공기 저항 감소 △이륙 시 기내 공조 잠시 차단 △최적 고도 유지 및 직선 항로 비행 등을 통해서다.

실제 성과도 확인됐다. 지난해 7월 시범 운영 결과 엔진 1개만 사용해 지상을 이동했을 때 82회 운항만으로 총 2109kg의 연료를 아꼈다. 인천~나리타 노선에서는 비행 속도와 연료 탑재량을 정밀 조정해 편당 120kg을 절감하는 효과를 거뒀다.

에어로케이는 청주국제공항을 중심으로 한 실용주의를 표방하는 저비용항공사다. 지역 대학들과 항공 전문 인력 양성을 위한 산학협력을 맺고 실무 교육 기회를 제공한다. 또 청주 지역 소상공인 등과 협업, 지역 문화 행사 등을 지원한다.

에어로케이 관계자는 “평상시 체계적으로 준비해 온 절차가 있었기에 유가 급등이라는 위기 상황에 즉각 대응할 수 있었다”며 “모든 절차는 안전을 최우선으로 확보한 상태에서 진행되고 비용 효율화와 탄소 배출 감축이라는 두 가지 목표를 동시에 달성하겠다”고 말했다.

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