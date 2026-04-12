영화 ‘6000원 할인티켓’ 450만장 배포

침체 위기를 겪고 있는 영화계 지원을 위해 6000원 할인된 영화표 450만장이 배포된다. 생계 어려운 예술인을 위한 생활안정자금도 327억여원이 투입된다.



문화체육관광부는 지난 10일 국회 본회의에서 문체부 추가경정예산이 총 4614억원으로 최종 확정됐다고 11일 밝혔다. 글로벌 경기침체와 고유가·고물가 등으로 인한 문화·체육·관광산업 피해를 최소화하기 위한 선제적 조치다.

추가경정예산 집행으로 1매당 6000원이 할인되는 영화표 총 450만장이 배포된다. 서울 시내 한 영화관 티켓 부스. 연합뉴스

영화진흥위원회에 따르면 민간 소비 진작과 영화산업 생태계 회복을 위해 관련 분야에 656억원의 예산이 투입된다. 이 가운데 전국 영화관 관람료 할인을 위한 예산으로 271억원을 편성했다. 이에 따라 1매당 6000원이 할인되는 영화표 총 450만장이 배포된다. 일반관 티켓값이 통상 1만4000∼1만5000원인 점을 고려하면 8000∼9000원에 영화를 볼 수 있게 되는 셈이다.



한국 영화 제작지원에는 385억원을 편성했다. 올해 예정된 중예산영화 제작지원 사업에 260억원, 독립·예술영화 제작지원 사업에 45억원이 추가로 투입되고 ‘한국 영화 첨단 제작지원 사업’을 신규 편성해 80억원을 지원한다.



이에 따라 순제작비 100억∼150억원 미만인 장편 실사 극영화와 순제작비 10억∼20억원 미만인 독립·예술영화(장편 실사 극영화)가 추가로 지원 대상에 포함됐다. 시각특수효과(VFX) 등 첨단기술을 활용해 제작되는 극장용 한국 영화도 새로 지원받게 됐다.



문체부는 이밖에 경기 침체로 생계를 위협받는 예술인들을 지원하기 위해 예술인 생활안정자금 327억8000만원을 투입하고, 300억원 규모의 예술산업 금융지원 예산을 확보했다. 청년예술인 공연 지원 예산도 24억원 추가했다. 공연 티켓 할인에는 41억원을 투입한다. 이를 통해 1매당 1만원을 할인받는 각종 공연 티켓을 40만장 배포한다.



최휘영 문체부 장관은 “이번 추경은 위기에 선제적으로 대응하기 위한 투자”라고 말했다.

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