[재미로 보는 오늘의 운세] 4월 13일 (월요일) 65년생 사소한 실수로 손실이 예상된다

96년생: 오락게임 화투 복권등의 잡기로 출비가 많은 일진이다. 84년생: 자신의 역할과 권한에 불만을 갖지말자. 72년생: 입지를 넓히는 것은 좋지만 보다 굳건히 하라. 60년생: 금전융통은 서남방으로 진출하면 단서가 온다. 48년생: 사람만 조심하면 대체로 만족스럽다. 36년생: 망부석처럼 바라는 일이 현실로 나타나지 않는다.

97년생: 흉허물이 없는 사이라도 지킬 것은 지켜라. 85년생: 좁은 곳에서 오래 머물면 퇴보한다. 73년생: 계획대로 일이 잘 풀리고 좋은 결과가 예상된다. 61년생: 신용문제 금전문제는 동남방에 지인을 만나시요. 49년생: 대처방법에 따라 격차가 상당히 큰 운세다. 37년생: 분기탱천할 일이 아니라면 속으로 삭여라.

98년생: 다수의 사람들과 움직이면 소득이 있다. 86년생: 베푸는 자는 즐거움을 만끽한다. 74년생: 부족한 것을 택하는 사람은 용기 있는 사람. 62년생: 금전문제는 동료나 이성에게 부탁하시요. 50년생: 상반된 의견을 조율하고 하나로 통일하라. 38년생: 설마 하다가 낭패 당하니 빠르게 대처하라.

99년생: 스치는 사람들과의 인연을 소중하게 생각하라. 87년생: 도전과 개척의 정신이 요구된다. 75년생: 의지만 있다면 막힌 것을 뚫는다. 63년생: 토지 땅 대지매매는 서북방으로 추진하세요. 51년생: 시작이 어렵다고 멈추면 큰 손실을 야기한다. 39년생: 삼고초려의 정신을 가슴속 깊이 새겨라.

00년생: 어떤 일이 발생해도 주변 인맥으로 풀어라. 88년생: 기차길에 돈 백원 주어려다 몸 다친다. 76년생: 아쉬운 부탁은 하는 사람도 듣는 사람도 힘들다. 64년생: 분명한 의사표현을 하는 것이 유리하다. 52년생: 아파트 빌라 주택매매는 서북방을 추진하세요. 40년생: 살며시 다가오는 것은 품에 안아라. 28년생: 과감한 개혁이 요구되는 시기니 내면을 완전히하라.

01년생: 중요한 약속은 오전에 하면 일이 성사된다. 89년생: 싼것은 비지떡 소탐대실의 운세이다. 77년생: 루머에 신경쓰면 해야 할 일은 놓친다. 65년생: 사소한 실수로 손실이 에상된다. 53년생: 금전융통은 이씨 윤씨 노씨에 부탁하세요. 41년생: 오직 건강만 생각하고 근심은 잊어버려라. 29년생: 실패담을 듣는 것 또한 아주 좋은 일이다.

02년생: 자동차 통신업 전자업은 영업이 양호하다. 90년생: 이동하는 일에 주의해야 한다. 78년생: 조용히 말하는 것이 좋으니 언성을 높이지 마라. 66년생: 모자람은 있지만 지금은 채울 수 없다. 54년생: 담보설정과 같은 위험한 행동은 자제하라. 42년생: 불편한 사람과의 만남이 예상되지만 염려하지 마라. 30년생: 마음을 비우고 산다는 것은 쉬운 일이 아니다.

03년생: 마음이 갈팡질팡하고 복잡해지는 운이다. 91년생: 느낌만으로 사람을 파악하지 말자. 79년생: 마음을 편안하게 먹고 조금만 양보하라. 67년생: 최선을 다하는 사람은 결실을 맺는다. 55년생: 선배나 친구들의 좋은 정보가 들어오는 운이다. 43년생: 예상 밖의 일이 발생하지만 편안하게 기다려라. 31년생: 상념에 사로 잡히지 말고 훌훌 털자.

04년생: 무리과욕을 부리지 말고 장기전으로 대처하라. 92년생: 재운이 있으나 오래머물기 힘든다. 80년생: 내 마음을 전달한 상태라면 기다려라. 68년생: 자신감을 갖고 상황에 대처하라. 56년생: 상가나 건물매매는 남북방으로 진출하여 추진하세요. 44년생: 응어리가 가슴속에 누적되면 병이 될 수 있다. 32년생: 직장 생활을 지속하기 위해서는 차별성을 가져라.

05년생: 수단과 두뇌만 믿고 일을 처리하면 실패한다. 93년생: 엉뚱한 곳에 정신을 빼앗기니 딱하다. 81년생: 무슨 말을 먼저 꺼내야할지 행동으로 보여라. 69년생: 경험을 바탕으로 움직이면 실패하지 않는다. 57년생: 토지 땅 대지매매는 동북방으로 추진하세요. 45년생: 직선적인 말투는 상대방에게 오해살 수 있다. 33년생: 사정을 모른 채 떠벌리면 화를 면할 길이 없다.

06년생: 밖의 일은 무탈한데 내부일이 고심이다. 94년생: 작은 것에 너무 연연하지 마라. 82년생: 열린 마음으로 대응하면 상당한 이득이 생긴다. 70년생: 내 수중에 없는 것을 망각하면 낭패당한다. 58년생: 금전문제는 동남방으로 진출하면 성사가 가능합니다. 46년생: 매매하기에는 이르니 기다려보는 것이 좋겠다. 34년생: 신경성 질환이 염려되지만 넘어가도 좋다.

95년생: 자신의 생각과 현실과는 다르다. 83년생: 허공에 대고 소리쳐도 들려오는 것은 메아리 뿐. 71년생: 해결할 수 없는 일을 붙들고 애를 태우는 분위기. 59년생: 아파트 빌라 주택매매는 서북방으로 추진하세요. 47년생: 우유부단한 태도를 버리고 입장표명을 하라. 35년생: 할인물건조심 소탐대실의 운세다.

백운철학원

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