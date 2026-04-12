李대통령, ‘전남 완도 화재’ 순직 소방관 애도…“용기와 헌신에 경의”

이재명 대통령이 전남 완도군 냉동창고 화재 진압 과정에서 순직한 소방대원 2명에 대해 “용기와 헌신에 머리 숙여 경의를 표한다”며 애도를 표하고 현장 안전 대책 강화를 약속했다.

이재명 대통령이 9일 청와대에서 열린 수석보좌관회의에서 발언하고 있다. 연합뉴스

이 대통령은 12일 자신의 SNS 엑스(X·옛 트위터)에 “완도 화재 현장에서 임무 수행 중이던 소방대원 두 분의 순직을 보고받았다”며 이 같이 적었다.

이 대통령은 “삼가 고인의 명복을 기원한다”며 “국민의 생명과 안전을 지키기 위해 가장 위험한 현장으로 달려가 마지막까지 소임을 다하셨다”고 적었다.

또 “정부는 이번 사고를 엄중히 받아들이며, 모든 현장 인력이 보다 안전한 환경에서 임무를 수행할 수 있도록 하겠다”며 “유가족 여러분께 깊은 애도의 뜻을 전하며, 동료 대원들께도 위로와 함께 격려의 말씀을 드린다”고 했다.

앞서 이 대통령은 이날 오전 완도 화재 현장에서 소방대원들이 고립됐다는 보고를 받은 직후 사고 수습과 인명 구조에 가용 자원을 모두 동원하라고 지시했다. 또 인명 구조와 구조 인력의 안전 확보, 추가 사고 방지에 만전을 기하라고 당부했다.

이날 오전 8시25분 전남 완도군 군외면 한 냉동창고에서 불이 나 소방당국이 진화 작업에 나섰다. 화재 진압 과정에서 내부에 진입한 소방공무원 2명이 고립됐고, 수색 끝에 두 대원 모두 숨진 채 발견됐다. 경찰과 소방당국은 정확한 화재 원인과 순직 경위를 조사하고 있다.

이번 화재로 올해 순직한 소방관은 3명으로 늘었다. 앞서 지난달 3일 고양소방서 성치인 소방경이 작년 11월 고양시 자동차 공업사 화재 현장에서 심정지 상태로 발견된 뒤 순직한 바 있다.

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