익산 가람 이병기 생가서 체험형 문화유산 프로그램 운영

전북 익산시가 가람 이병기 선생의 생가를 무대로 한 체험형 문화유산 프로그램을 운영해 지역 문학과 전통의 가치를 재조명한다.

익산시는 근현대 시조 문학의 선구자인 이병기 선생의 생가 ‘수우재’를 중심으로 체험형 문화유산 프로그램 ‘삼복지인 가람이어라’를 운영한다고 12일 밝혔다.

전북 익산시 가람 이병기 선생 생가. 익산시 제공

이번 프로그램은 국가유산청 공모 사업인 ‘2026년 고택·종갓집 활용사업’의 일환으로 마련됐으며 △삼복지인 가람이어라 △가람의 발자취 △가람에 살어리랏다 등 3가지로 구성됐다. 프로그램은 오는 11월까지 진행되며, 참여 신청은 ‘마수리늘배움협회’ 누리집을 통해 접수할 수 있다.

프로그램은 참여자들이 이병기 선생의 삶과 철학, 문학 세계를 체험으로 자연스럽게 이해할 수 있도록 구성됐다. 가람의 생가 수우재를 비롯해 가람문학관, 여산동헌, 함라 돌담길 등 지역 주요 문화유산 공간에서 운영된다.

대표 프로그램인 ‘삼복지인 가람이어라’는 전통의 세 가지 복 개념을 현대적으로 재해석한 1박2일 체험으로 전통 가양주 시음, 난초 시조 쓰기, 약밥 만들기 등을 통해 고택 생활과 문학적 정취를 경험할 수 있다.

‘가람의 발자취’는 말모이 만보챌린지와 현대 시조 쓰기 등을 통해 언어와 문학의 가치를 되새기며, ‘수우재 별빛 음악회’를 통해 전통 고택의 감성을 음악과 함께 즐길 수 있도록 했다.

또 ‘가람에 살어리랏다’는 전통 건축 탐방과 생태적 가치 체험을 결합한 인문 프로그램으로, 탱자나무 이야기와 전통 건축의 지속 가능성 등을 다룬다.

이병기 선생은 시조의 현대적 부흥을 이끈 시인이자 국문학자로, 술·제자·난초를 삶의 세 가지 복으로 여긴 ‘삼복지인’으로 잘 알려져 있다. 생가인 수우재는 150여년의 역사를 간직한 초가 고택으로 조선 후기 가옥의 정취를 간직하고 있다.

익산시 관계자는 “가람 이병기 선생의 문학과 우리말의 가치를 시민들이 더 친근하게 접할 수 있도록 기획했다”며 “지역 문화유산의 새로운 매력을 발견하는 계기가 되길 기대한다”고 말했다.

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