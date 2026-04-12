이정후, 이틀 연속 멀티 히트…시즌 타율 2할 복귀

미국프로야구 메이저리그(MLB) 샌프란시스코 자이언츠의 외야수 이정후(27)가 2026시즌 들어 처음으로 2경기 연속 멀히티트를 기록하며 2할대 타율을 회복했다.

이정후는 12일 미국 메릴랜드주 볼티모어의 오리올파크에서 열린 2026 MLB 정규시즌 볼티모어 오리올스와 원정 경기에서 6번 타자 우익수로 선발출전해 4타수 2안타를 기록했다. 전날 볼티모어와 경기에서 시즌 첫 홈런과 2루타로 타격감을 되찾았던 이정후는 올 시즌 들어 처음으로 2경기 연속 안타와 2경기 연속 멀티 히트를 기록하며 감각을 유지했다. 이정후의 시즌 타율은 전날 0.174에서 0.200(50타수 10안타)으로 올랐다. 이정후의 활약에도 샌프란시스코는 2-6으로 졌다.

이정후는 4회 1사 1, 2루에서 볼티모어 선발 투수 크리스 배싯의 5구째 시속 144.8㎞ 포심 패스트볼을 받아쳐 좌전 안타로 연결했다. 다만 이때 2루 주자가 3루에 멈추며 타점으로 이어지지는 않았다. 6회 좌익수 직선타로 잡힌 이정후는 9회 마지막 타석에서 좌전 안타를 치고 타율을 2할대로 올려놨다.

최근 3연승이 끝난 샌프란시스코는 6승 9패, 내셔널리그 서부지구 최하위에 머물렀다. 샌프란시스코는 13일 볼티모어와 3연전 마지막 경기를 치른다.

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