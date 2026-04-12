미국·이란 협상 결렬…美 “이란이 미국 조건 안 받아들여”

JD 밴스 미국 부통령이 12일 파키스탄 이스라바마드에서 기자회견을 하고 있다. AP 연합뉴스

미국과 이란의 휴전 협상 전 과정에 참여했던 JD 밴스 미국 부통령이 이란과의 회담이 “합의 없이 종료됐다”고 말했다.

밴스 부통령은 12일(현지시간) 파키스탄 이슬라바마드에서 이란 협상 대표들과의 21시간에 걸친 회담을 진행한 직후 기자회견을 열고 “이란이 미국의 조건을 받아들이지 않아 합의에 도달하지 못했다”고 말했다. 그는 “이는 미국보다 이란에 더 나쁜 소식”이라며 “우리는 상당히 협조적이었고 유연하게 대했지만 안타깝게도 아무런 진전도 이루지 못했다”고 말했다.

밴스 부통령은 합의 결렬의 주요 걸림돌이 이란이 핵 프로그램을 고수하려는 태도라고 강조했다. 그는 “중요한 건 그들이 핵무기를 추구하지 않겠다는 확고한 약속, 그리고 핵무기를 신속하게 개발할 수 있는 수단을 추구하지 않겠다는 것을 확언해야 한다는 것”이라며 “이것이 미국 대통령의 핵심 목표이자 우리가 이번 협상을 통해 달성하고자 했던 목표”라고 강조했다.

밴스 부통령은 “우리는 여기에 아주 간단한 제안을 남기고 떠난다”며 “이것이 우리의 최종이자 최선의 제안이며, 이란 측이 이를 받아들일지는 지켜봐야 한다”고 말했다.

이란 측도 협상 결렬을 인정했다. 이란 반관영 타스님통신은 이후 “미국의 과도한 요구가 합의를 가로막았다”며 “미국의 야심으로 인해 현재로서는 합의에 이르지 못했다”고 강조했다.

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