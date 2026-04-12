“배고팠던 어린시절 못 잊어”…눈물 없인 못 듣는 안정환의 4.36억 기부 선행

2002 한일월드컵의 영웅, 화려한 입담의 방송인, 그리고 ‘테리우스’. 수많은 수식어를 가진 안정환이 이번에는 ‘기부 천사’라는 이름으로 대한민국에 다시 한 번 감동의 골을 터뜨렸다. 그가 유튜브를 통해 벌어들인 누적 수익금 4억3600만원을 단 한 푼도 남기지 않고 전액 기부했다는 소식은 단순한 선행 이상의 울림을 주고 있다.

대한민국 전 축구 국가대표 '테리우스' 안정환. 연합뉴스

지난 11일 tvN 예능프로그램 ‘유 퀴즈 온 더 블럭’ 측이 공개한 영상 속 안정환의 고백은 담담하지만 묵직했다. MC 유재석이 “수익금 전액 기부는 결코 쉬운 일이 아니다”라며 놀라움을 표하자, 안정환은 당연하다는 듯 미소를 지어보였다.

그의 유튜브 채널 ‘안정환 19’는 시작부터 달랐다. 광고 수익이나 조회수에 연연하는 대신, 축구 꿈나무들에게 기술을 전수하는 ‘재능 기부’가 목적이었다. 하지만 채널이 성장하며 수익이 발생하자 안정환은 망설임 없이 결단했다. “내 몸이 허락하는 한 아이들을 돕겠다”는 약속을 지키기 위해 수익금 전액을 사회에 환원하기 시작한 것이다.

안정환이 이토록 기부에 집착하는 이유는 그의 아픈 과거와 맞닿아 있었다. 화려한 외모와 달리 그의 어린 시절은 지독한 가난의 연속이었다. 축구부에서 주는 간식인 우유와 빵을 먹기 위해 축구를 시작했을 만큼, 그에게 축구는 ‘꿈’ 이전에 ‘생존’이었다.

안정환은 “축구를 하는 데 돈이 정말 많이 든다. 저도 어릴 때 넉넉하지 못했기에 환경 때문에 꿈을 접어야 하는 친구들을 보면 남 일 같지 않았다”고 회상했다. 4억3600만원이라는 거금은 그에게 있어 단순한 숫자가 아니다. 과거 배고픔에 눈물짓던 ‘어린 안정이’에게 보내는 위로이자, 제2의 안정환을 꿈꾸는 아이들에게 보내는 든든한 패스다.

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