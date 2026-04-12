美 “호르무즈 해협 기뢰 제거 시작…안전항로 구축”

미국이 11일(현지시간) 이란과의 종전협상 시작에 맞춰 호르무즈 해협에 떠있는 기뢰제거 작전에 착수했다. 이란이 ‘호르무즈 해협 봉쇄’를 강력한 협상 카드로 내세우고 있는 상황에서, 이를 뚫어내고 협상에서 유리한 고지를 선점하려는 실력행사에 나선 것으로 풀이된다.

미 중부사령부 엑스

미군 중부사령부는 이날 성명을 내고 “중부사령부 소속 병력이 호르무즈 해협의 기뢰 제거 여건 조성을 시작했다”면서 미 해군 유도미사일 구축함 2척이 호르무즈 해협을 통과했다고 밝혔다.

중부사령부는 USS 프랭크 E. 피터슨함과 USS 마이클 머피함이 호르무즈 해협을 통과해 아라비아만에서 작전을 수행한 것이라면서 이란이 설치한 기뢰를 완전히 제거하기 위한 광범위한 임무의 일환이라고 설명했다.

중부사령부는 수중 드론을 포함한 미군 병력이 며칠 내 추가적으로 기뢰 제거 작전에 투입될 것이라고 덧붙였다.

미국 군함의 호르무즈 해협 통과는 2월 28일 이란 전쟁 발발 이후 처음이다.

브래드 쿠퍼 CENTCOM 사령관은 “오늘 새로운 항로 구축 작업을 개시했다”며 “조만간 해운 업계와 안전 항로를 공유해 자유로운 상업 흐름을 촉진할 것”이라고 강조했다.

CENTCOM은 “호르무즈 해협은 국제적 해상로이자 지역·세계 경제의 번영을 뒷받침하는 중요한 무역 통로”라며 “수중 드론을 포함한 추가적인 미군 병력이 향후 며칠 안에 제거 작업에 합류할 것”이라고 밝혔다.

도널드 트럼프 미국 대통령은 앞서 트루스소셜을 통해 “중국, 일본, 한국, 프랑스, 독일 등 전 세계 많은 국가들에 대한 호의로 호르무즈 해협을 정리하는 작업을 시작할 것”이라고"고 밝혔다.

트럼프 대통령은 이란의 군사력을 초토화했다고 재차 주장하면서 “그들이 내세울 것이라고는 선박이 그들의 기뢰 중 하나에 부딪힐 수도 있다는 위협 뿐”이라고 지적했다.

한편 이란은 액시오스 등의 최초 보도에 즉각 부인 입장을 냈다. 이란 국영 IRIB는 군 고위 관계자를 인용해 “어떤 미국 선박도 호르무즈 해협을 통과하지 않았다”고 보도했다.

에스마일 바가이 외무부 대변인도 IRIB에 “(아랍에미리트) 푸자이라항에서 호르무즈 방향으로 이동하던 미국 구축함은 즉각적 외교 대응과 군의 단호한 경고로 제지됐다”고 강조했다.

이란은 미국·이스라엘 공습에 맞서 역내 주요 석유 수송로인 호르무즈 해협을 봉쇄해 왔다. 미국과 이란이 지난 7일 2주 휴전을 합의한 뒤 해협을 둘러싼 긴장이 일부 완화했지만 선박 통행은 여전히 제한적인 수준에 그치고 있다.

미국과 이란의 고위급 대표단은 이날 파키스탄 수도 이슬라마바드에서 파키스탄 정부의 중재 하에 3자 대면 협상을 시작했다.

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