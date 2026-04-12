靑, 12일 비상경제 현안점검회의…美-이란 종전협상도 촉각

청와대는 12일 오후 2시 김용범 정책실장 주재로 비상경제 현안점검회의를 열어 중동 사태 대응을 조율한다.



회의에는 재정경제부·외교부·행정안전부·산업통상부·기후에너지환경부·국토교통부·해양수산부·기획예산처 차관과 금융위원회 부위원장 등이 참석한다.

청와대는 12일 오후 2시 김용범 정책실장 주재로 비상경제 현안점검회의를 열어 중동 사태 대응을 조율한다. 연합뉴스

청와대에서는 김 실장과 함께 경제수석비서관·재정기획보좌관·성장경제비서관·경제안보비서관 등이 배석한다.



참석자들은 지난 11일 국무회의 의결을 마친 추가경정예산안의 신속한 집행 계획, 중동 사태 여파에 대한 대응 현황 등을 중심으로 부처별 상황을 점검할 것으로 예상된다.



아울러 파키스탄의 중재로 진행 중인 미국과 이란 간의 종전 협상 상황과 관련한 상황 공유도 이뤄질 것으로 관측된다.



이란 정부는 이날 새벽 파키스탄 이슬라마바드에서 열린 밤샘 마라톤 협상이 14시간 만에 종료됐으며, 일부 이견이 남았지만 협상은 계속할 것이라고 밝힌 바 있다.



양측의 종전 협상은 이번 사태의 장기화 여부를 가를 중대 변수인 만큼 청와대 역시 시시각각 바뀌는 상황에 촉각을 곤두세우며 대응 방안을 조정할 전망이다.

<연합>

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