안정환, 유튜브 수익 전액 4억3600만원 기부

축구선수 출신 방송인 안정환이 유튜브 수익금 전액을 기부했다고 밝혔다.

11일 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'은 소셜미디어를 통해 다음 주 예고를 공개했다.

안정환. 사진=유튜브 캡처

영상에서 안정환은 "여러분 덕분에 4억3600만원을 기부했다"고 밝혔다.

그는 "유튜브 처음할 때 취지가 알리지 않고 재능기부식으로 제 몸이 허락하는 한 아이들에게 알려주고 싶었다"고 했다.

유재석이 "주로 청소년 관련된 곳에 기부했더라"고 말했다.

이에 안정환은 "친구들이나 후배들, 선배들이 지도자를 많이 한다. 그런데 그 환경에 어려운 친구들이 되게 많다. 축구하는 데 돈이 되게 많이 든다"고 설명했다.

또 "저도 어렸을 때 그렇게 넉넉하지 않은 편이어서 도와주면 좋을 것 같다는 생각을 했다. 그러면서 작게 한 게 지금까지 오게 된 것"이라고 덧붙였다.

안정환은 본인의 유튜브 채널 '안정환 19'의 수익금 전액인 4억3600만원을 어려운 환경의 청소년들을 위해 기부해 화제가 됐다.

<뉴시스>

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