손태영, 자녀들 위해 美 뉴저지 학군지로 이사하나

배우 권상우·손태영 부부가 미국 뉴저지 일대의 주택을 둘러봤다.

11일 유튜브 채널 'Mrs.뉴저지 손태영'에는 '뉴저지의 대치동. 누구나 한 번쯤은 살고 싶어 하는 드림하우스 구경 간 손태영♥권상우'라는 제목의 영상이 게재됐다.

손태영. 사진=유튜브 캡처

영상에서 손태영은 미국 뉴저지 임장에 나섰다.

이날 손태영은 뉴저지의 대표적인 학군지인 데마레스트에 위치한 저택을 찾았다.

인근 고등학교가 뉴저지 상위 10% 안에 든다는 중개사의 설명에 손태영은 "완전 좋구나"라며 감탄했다.

이어 "한국도 대치동처럼 학군이 좋으면 집값이 비싼데 미국도 그러냐"고 물었다.

이에 중개사는 "그렇다. 학군이 좋으면 지역이 안전하다는 보장이 있고, 집값이 올라간다는 보장이 있다"고 했다.

그러면서 "꼭 공립 안 보내더라도 학군 좋은 타운에 사는 이유는 안전 때문"이라고 설명했다.

권상우와 손태영은 2008년에 결혼해 슬하에 1남 1녀를 두고 있다. 현재 손태영은 자녀들의 교육을 위해 미국 뉴저지에 거주 중이다.

<뉴시스>

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