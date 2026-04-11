한동훈 “장동혁 미국 방문, 미국에 지방선거 표가 있느냐” 비판

한동훈 전 국민의힘 대표. 사진=뉴시스

국민의힘에서 제명된 한동훈 전 대표는 11일 국민의힘 장동혁 대표가 조만간 미국을 방문하는 것과 관련 “미국에 지방선거 표가 있느냐”고 비판했다.

한 전 대표는 이날 수원 팔달문 인근의 전통시장에서 진행한 자칭 ‘해피마켓’ 행사 중 기자들과 만나 “선거를 포기한 것인가, (하는) 이런 느낌을 리더가 주면 안 된다”며 이같이 말했다.

한 전 대표는 국민의힘의 경기지사 후보 공천이 난항을 겪는 것에 대해 “경기도는 한국에서 시민이 가장 많이 살고 계신 지역인데 국민의힘 당권파는 마치 포기한 듯 행동하고 있다”면서 “대단히 잘못”이라고 말했다.

이어 계엄 및 탄핵과 관련해서는 “그 강을 건너서 미래를 얘기하고 이 정부를 견제해야 하는데, 당권파가 장악한 국민의힘에는 국민들이 아직 그런 자격을 인정을 안해주고 있다”고 덧붙였다.

한 전 대표는 부산 출마 가능성이 제기됐던 조국혁신당 조국 대표가 경기 하남 국회의원 보선에 출마할 수 있다는 관측이 나오는 것에 대해 “역시 예상되는 조국 정치”라며 “부산을 피하고 나서 (하남갑이) ‘험지’라는 말을 반복하던데, 민주당이 (지난 총선에서) 이겼던 곳이 왜 험지냐”라고 되물었다.

그는 더불어민주당 전재수 의원의 부산시장 출마로 부선이 진행될 것으로 보이는 부산 북구갑 에 대해서는 “아직 선거 자체가 확정된 것은 아니다”라고 말을 아꼈다.

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